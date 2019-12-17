Malatya'da asgari ücreti konuştuğumuz işçiler: Pazarda poşeti dolduramıyoruz

Muhammed KARAKAŞ

Diren AKSU

Malatya

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020’de geçerli olacak asgari ücret için toplantılarını sürdürüyor. Malatya’da işçi duraklarında servis bekleyen işçilerle asgari ücreti konuştuk. Pazara gidip de poşeti doğru düzgün dolduramadıklarını belirten işçiler, insanların alım gücünün yükselmesi için asgari ücretin yükselmesi gerektiğini dile getirdi.

"ASGARİ ÜCRETLE GEÇİNİLMİYOR"

Tekstil işçisi olan Reşat, “Ekonomik kriz hepimizi çok etkiledi. Faturalar yükseldi, insanlar faturasını ödeyemiyor. Biz İŞKUR üzerinden işe girdik, 6 ay boyunca sigortamız olmayacak. 6 ay sonra işten çıkarılmayacağımız ne malum? Büyük ihtimalle işten çıkarılacağız” dedi.

Asgari ücretle geçinemediğini belirten İşçi Reşat, “Asgari ücretle gidip de bir pazarda poşetini doğru düzgün dolduramıyorsun. Ailenin bir ihtiyacını karşılarken bir ihtiyacı eksik kalıyor. Bir asgari ücret en az 2 bin 700 civarı olmalı” diyerek yakındı.

"EKONOMİK KRİZ, PAHALILIK VAR"

Bir organize sanayi işçisi ise, “Bir ekonomik kriz, bir pahalılık var. Ekonomik krizin sebebinin iktidarın yaptığı hatalardan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Krizden çıkış yolu olarak da iktidarın değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok uzun zamandır AKP hükümeti ülkeyi yönetiyor ancak şu an yönetemeyecek halde. İktidar değişmedikçe ekonominin düzeleceğini düşünmüyorum” dedi.

"ALINAN VERGİLER ÇOK FAZLA"

Konuştuğumuz başka bir işçi ise, “İnsanların alım gücünün yükselmesi için asgari ücretin de yükseltilmesi gerekiyor. Eğer bu durum devleti zorlayacaksa da devlet aldığı vergilerin bir bölümünü işveren-işyerlerine vermelidir. Ekonomi bu şekilde düzeltilebilir. Şu an devlet herkesten fazlasıyla vergi alıyor, asgari ücretten aldığı vergi zaten çok fazla” dedi.

Son olarak konuştuğumuz Tekstil İşçisi Furkan, “Asgari ücretle ilgili bir düzeltme yapacaklarını söylüyorlar ama çok düşük bir miktar olacağını düşünüyorum. Asgari ücretin 2 bin 500’ten aşağı olmaması gerekirsen şu an 2 bin 20 TL” dedi.

TÜİK, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısında önerisini açıkladı

Asgari ücret ne kadar? Nasıl hesaplanıyor?

Patronların asgari ücret teklifi en fazla 2 bin 262 TL

Reklam