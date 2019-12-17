İmamoğlu: İstanbul’u kimsenin işgal etmesine izin vermeyeceğiz

Edirnekapı’daki Zabıta Daire Başkanlığını ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyeye ait emlaklara dair "Oraları birilerinin mafyacılık oynayacağı yerler haline getirtmeyeceğiz. İstanbul’u, kimsenin işgal etmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Ziyaret sırasında Daire Başkanı Engin Ulusoy tarafından İmamoğlu’na teknik bilgiler verildi. Daha sonra söz alan İmamoğlu, Ulusoy’un sunumunda belirttiği, İBB’ye ait bazı gayrimenkullerde çok sayıda işgalci bulunduğu saptamasıyla ilgili konuştu.

“İstanbul’da bugün 100 gelirimiz varsa, yarın bine ulaşabilecek hatta daha da ötesine, tahmin edemeyeceğiniz kat sayılara ulaşabileceğimiz gelirlerimizin saklı olduğu bir alan var. Ve tümüyle burası suiistimal ediliyor" diyen İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, bazı uygulamalarda 15 milyon 980 bin insanı mı mutsuz etsek doğru ya da tam tersi 20 bin insanı mı mutsuz etsek daha doğru? Bu kadar net bakacağız olaya. Yani o 20 bin insanı bertaraf etme çabasında da değiliz. Yol göstererek, akıl vererek, zamana yayarak, günün sonunda o sistemi bir adalet terazisiyle yöneterek çözüme kavuşturmalıyız. Demiyorum ki size; ‘Bir günde, bir haftada, bir ayda toz duman edin ortalığı!’ Hayır. Vicdanımızı göstererek, ama bir sürece yayarak, makul, çok da uzatmadan, laçkalaştırmadan ve şeffaf, milletin de önüne koyarak… Evet, gerçek mağdur insanlara bu tür alanları kullandırtalım ama orayı, birilerinin mafyacılık oynayacağı yerler haline getirtmeyeceğiz kardeşim. Bu kadar net. İstanbul’u, kimsenin işgal etmesine -ama bir meydanını ama bir sokağını ama bir otoparkını ama bir parkını- müsaade etmeyeceğim.” (HABER MERKEZİ)