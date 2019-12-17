Eşi tarafından dövülerek öldürülen Filiz Tekin'in babası: Ciğerim yanıyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eşi İbrahim Tekin tarafından "bakımsız" olduğu bahanesiyle dövüldükten sonra hayatını kaybeden Filiz Tekin'in babası Osman Toprak, savcılığa giderek İbrahim Tekin ve annesi Vesile Tekin'den şikayetçi oldu.

Alkollü olarak eve gelen İbrahim Tekin, eşi Filiz Tekin'i "Seni artık beğenmiyorum. Neden bakımlı değilsin" diyerek dövdü. İbrahim Tekin, gördüğü şiddet sonucu bayılan eşini hastaneye götürmek yerine evin bir odasına yatırdı. Çiftin çocuklarından birinin durumu telefonla teyzesine bildirmesi üzerine eve giden 3 kız kardeşi, Filiz Tekin'i çağırdıkları ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine götürdü. Buradaki müdahalesinin ardından Filiz Tekin, Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Kafa travması geçirdiği belirlenen Tekin'in yapılan tetkiklerde darp nedeniyle menenjit geçirdiği, ayrıca omuriliğinde de 3 santimetre kırık olduğu saptandı. Durumu kritik olan Tekin'in, dün gece saatlerinde yapılan tüm müdahaleye karşın beyin ölümü gerçekleşti.

"3 GÜN BOYUNCA HASTALIKTAN KIVRANMIŞ"

Hayatını kaybeden Filiz Tekin'in babası Osman Toprak, savcılığa giderek İbrahim Tekin ve annesi Vesile Tekin'den şikayetçi oldu. DHA'ya verdiği röportajda kızının yıllarca şiddet gördüğünü belirten Toprak, "Kızım yıllarca tarlalarda yevmiye karşılığı çalıştı. Tüm parayı elinden alıyorlardı. Kızıma, benimle ve kardeşleriyle görüşmeyi yasakladılar. Torunum eğer haber vermese bizim durumdan haberimiz bile yoktu. Üç gün boyunca hastalıktan bağırıp durmuş. Kapıyı kilitlemişler. Filiz'in kimseye kötülüğü yoktu. Herkes onu çok severdi" dedi.

Filiz Tekin'in hayatının zorluk içinde geçtiğini söyleyen Toprak, "Kızımın kayınvalidesinden de şikayetçi oldum. Kızımın ölümünde onun da payı var. Aynı evin içinde yaşayıp nasıl bu durumdan haberi olmaz? Buna inanmıyorum. Devamlı olarak kızım şiddet görüyordu. Hayatı zorluk ve sefalet içinde geçti. Ben de bundan sonra çok yaşayacağımı sanmıyorum. Ciğerim yanıyor" ifadelerini kullandı.

"EVE GİTMEK İSTEMİYORDU"

Filiz Tekin'in sürekli şiddet gördüğünü söyleyen komşusu Kadriye Özkan da "Böyle ölüme can dayanmaz. Yeter artık. Daha gencecikti ve iki çocuğu vardı. Madem elleri nasırlıydı, madem beğenmiyordun o zaman tarlaya çalışmaya göndermeyecektin. Filiz'in hayatı tarlalarda çalışmakla geçti. Bunun dışında evde de şiddet görüyormuş. Tarlada beraber çalıştığı arkadaşlarına, 'Tarlada sabaha kadar çalış deseler çalışırım. Eve gitmek istemiyorum, evde şiddet görüyorum' diyormuş. Filiz'in ölümüne sebep olan kişi en ağır cezayı alsın" dedi.

Filiz Tekin'in herkesçe çok sevilen biri olduğunu söyleyen komşusu Nurten Salkara ise kadına yönelik şiddetin artık son bulmasını isteyerek "Bugüne kadar Filiz'in hiçbir kötülüğünü görmedik. Dünya iyisi bir insandı. İki çocuğu yüzünden katlanıyordu. Artık kadına şiddetin yaşanmaması gerekiyor" diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

Eşini darbederek ölümüne sebep olan erkek tutuklandı

İzmir’de #LasTesis protestosuna katılan kadınlara operasyon: 25 kadın listede

Reklam