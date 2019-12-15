Eşini darbederek ölümüne sebep olan erkek tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, eşi İbrahim Tekin tarafından "bakımsız" olduğu bahanesiyle darbedilen Filiz Tekin'in, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Filiz Tekin'in organları, yakınları tarafından bağışlandı.

DHA'da yer alan habere göre İzmir Ödemiş Çaylı Mahallesi'nde 6 Aralık Cuma günü meydana gelen olayda alkollü olarak eve gelen İbrahim Tekin, eşi Filiz Tekin'i "Seni artık beğenmiyorum. Neden bakımlı değilsin" diyerek dövdü. İbrahim Tekin, gördüğü şiddet sonucu bayılan eşini hastaneye götürmek yerine evin bir odasına yatırdı. Çiftin çocuklarından birinin durumu telefonla teyzesine bildirmesi üzerine eve giden 3 kız kardeşi, Filiz Tekin'i çağırdıkları ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine götürdü. Buradaki müdahalesinin ardından Filiz Tekin, Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Kafa travması geçirdiği belirlenen Tekin'in yapılan tetkiklerde darp nedeniyle menenjit geçirdiği, ayrıca omuriliğinde de 3 santimetre kırık olduğu saptandı. Durumu kritik olan Tekin'in, dün gece saatlerinde yapılan tüm müdahaleye karşın beyin ölümü gerçekleşti. Yakınları, Filiz Tekin'in organlarını bağışlama kararı aldı.

Tekin'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Filiz Tekin'in kardeşlerinin şikayeti üzerine gözaltına alınan İbrahim Tekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (HABER MERKEZİ)

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