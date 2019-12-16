Limak'a satılan Gaziantep Çimento için imar planı değişikliği: Yerine AVM yapılabilir

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin yaptığı imar planı değişikliği sonrası, Limak grubu özelleştirme ile satın aldığı Gaziantep Çimento Fabrikası'nı yıkarak yerine yeni bir yapı inşa edebilecek.

AKP iktidarı döneminde aldığı büyük ihalelerle dikkat çeken ve adı "Kanal İstanbul" ihalesi ile de anılan Limak grubu, AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesini imar planı değişikliği ile şehrin merkezinde yeni bir yapı inşa etme fırsatına kavuştu. Limak grubu, özelleştirmeyle satın aldığı Gaziantep Çimento Fabrikası’nı yıkarak alana konut yapılabilecek, ticaret merkezi inşa edilebilecek.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberinde, Belediye Meclisinde kabul edilen imar planı değişikliğiyle birlikte ortalama 10 katlı konut, otel ve ticaret merkezi yapılmasının önünün açıldığı belirtildi. CHP’li Meclis üyelerinin ret oyu verdiği plan değişikliği, AKP ve MHP’lilerin oy çoğunluğuyla kabul edildi.

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BirGün’e konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin CHP’li Meclis Üyesi Yılmaz Kireç, fabrikanın bulunduğu araziye AVM yapılabileceğini söyledi. Kireç, “Biz sorunlu olduğunu düşündüğümüz plan tadilatlarını mahkeme kararıyla iptal ettiriyoruz, iki ay sonra ufak tefek değişikliklerle planlar yeniden önümüze getiriliyor. ‘Yatay mimariye geçiyoruz, projeler beş katı geçmeyecek’ diyenlerin 10 katlı plan değişikliği hazırlamasını doğru bulmuyoruz. Planda ticaret alanı da olduğu için bu araziye AVM de yapabilirler” diye konuştu.

TMSF tarafından 2005 yılında satışa çıkarılan Gaziantep Çimento Fabrikası, ilk ihalede 128 milyon dolara Sanko Holding’e satılmıştı. Rekabet Kurumu’nun ihaleyi iptal etmesi üzerine 2006’da fabrika yeniden satışa çıkmış ve 93 milyon 250 bin dolara Limak grubuna satılmıştı. (HABER MERKEZİ)

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