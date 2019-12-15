Kızıltepe Belediye Eş Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz tutuklandı
Görevden alınarak yerine kayyum atanan Kızıltepe Belediyesi Eş Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Nilüfer Elik Yılmaz
Görevden alınan Kızıltepe Belediyesi Eş Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz, DTK faaliyetleri ve seçim çalışmaları nedeniyle "örgüt üyesi olmakla" suçlanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki seçimleri 70,45 oyla kazanan Yılmaz, görevden alınmış, yerine İlçe Kaymakamı Hüseyin Çam kayyum olarak atanmıştı. 12 Aralık günü gözaltına alınan Kızıltepe Belediyesi Eş Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz Mardin Adliyesine getirildi. Savcılık ifadesi alınan Yılmaz, “ Örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklanma talebiyle 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
MA'da yer alan habere göre, kararı değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) faaliyetleri, 5 gizli tanık beyanı gibi gerekçelerle adli kontrol hükümlerinin yetersiz olacağı ve kuvvetli suç mahiyetinin oluştuğunu belirterek Yılmaz'ın tutuklanmasına karar verdi.
Tutuklanan Yılmaz Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’ne götürüldü. (HABER MERKEZİ)
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