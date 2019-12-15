EMEP’ten grevdeki Trelleborg işçilerine dayanışma ziyareti

EMEK Partisi (EMEP) Gebze İlçe Örgütü, toplu sözleşmede patronun düşük zam dayatması ve anlaşma sağlanamaması üzerine greve çıkan Petrol-İş üyesi Trelleborg işçilerine dayanışma ziyaretinde bulundu.

"SİYASAL MÜCADELEYİ GELİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ"

Grevlerinin 6. gününde Trelleborg işçilerini ziyaret eden EMEP Gebze İlçe Örgütü adına konuşan İlçe Başkanı Hasan Atik, “Mahallelerde, işyerlerinde Trelleborg işçilerinin neden greve çıktığını, taleplerini anlatıyoruz ve anlatmaya devam edeceğiz. İşçilere yönelik baskılar sadece ekonomik olarak değil siyasal olarak da gelişiyor. Biz işçiler, siyasal mücadeleyi de geliştirmek zorundayız. Bunu da dayanışmayı büyüterek, sınıf olarak örgütlenerek başarabiliriz” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

Gösterdikleri dayanışma için EMEP’e teşekkür eden İşyeri Temsilcisi Dursun Karataş ise “Üretime geldiği zaman Avrupa standartlarını örnek veriyorlar ama iş ücrete geldiğinde önümüze gerçek olmayan enflasyonlar üzerinden zam önerisi getiriyorlar. Bizim kıdem ortalamamız 13 yıl. Ücretlerimizin yüzde 40’ı vergiye gidiyor. Biz haklı davamız için buradayız ve greve devam edeceğiz” dedi. (Gebze/EVRENSEL)

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