Toplu sözleşme sürecinde anlaşma sağlanmadı, Trelleborg işçileri greve çıktı

Kocaeli Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu bulunan ve iş makinelerinde kullanılan hortumları üreten Trelleborg'un iki fabrikasında örgütlü Petrol-İş Sendikası ile fabrika yönetimi arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı. Anlaşmazlık üzerine Petrol-İş üyesi işçiler, taleplerinin karşılanması için greve çıktı. İşçiler sabah erken saatlerde fabrika önünde bir araya geldi. "Açlıktan ölmeyiz biz bo yoldan dönmeyiz" diyen işçiler şarkılarla oyunlar oynadı, halaylar çekti. İşçiler fabrikanın girişine de "bu iş yerinde grev vardır" yazılı pankart astı.

Fabrika önünde açıklama yapan Petrol-İş Genel Başkanı Süleyman Akyüz, beş buçuk aylık sözleşme sürecini geride bırakmalarına rağmen anlaşma sağlanamadığını ifade etti. Akyüz, “Müzakereler neticesinde sözleşme bitsin isterdik ancak olmadı. Biz Türkiye gerçeklerine uygun taleplerde bulunduk. Ama anlamadılar, anlamak istemediler” dedi. Grevi bir araç olarak gördüklerini söyleyen Akyüz, “Tamamlayıcı sağlık sigortası istedik. 'Olmayacak' dediler. 'Gelin ücretler konusunda bir yerlere gelelim' dedik, kabul etmediler. Biz yüzde 37,5 önerdik, masada bize yüzde 23 zam sunuldu. Biz de taleplerimize uzak olduğu için masadan kalktık. Bu grevin kazananı işçi sınıfı olsun. Ekmek, alın teri mücadelesi çocuk oyuncağı değildir. Umarım aklı selim davranırlar” dedi.

Greve destek için Petrol-İş’in örgütlü olduğu diğer fabrikalardan gelen iş yeri temsilcileri de dayanışma içinde olacaklarını ifade etti.

Süleyman Akyüz'ün açıklamasının ardından Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikaya grev pankartı asıldı. (Gebze/EVRENSEL)

Gebze'de kurulu Trelleborg fabrikasına grev pankartı asıldı, işçiler toplu sözleşme talepleri için greve çıktı https://t.co/wKfPrAzVCt pic.twitter.com/o6KyVsrAiq — Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) December 10, 2019

Kocaeli Gebze’de kurulu Trelleborg fabrikasında toplu sözleşme sürecinde anlaşma sağlanamadı. Anlaşmazlık üzerine Petrol-İş üyesi işçiler greve başladı https://t.co/VRgZdA0ta4 pic.twitter.com/IgTleOQIR7 — Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) December 10, 2019