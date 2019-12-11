Trelleborg işçileri: Grev, dayanışmayla başarıya ulaşacak

Petrol-İş sendikası üyesi Trelleborg işçilerinin grevi 2. gününü geride bıraktı. Petrol-İş Gebze Şubesine bağlı işyerlerinden temsilciler ve Flormar işçileri, grevdeki işçileri ziyaret ederek dayanışma sözü verdi.

Petrol-İş Gebze Şube Başkanı Eyüp Akdemir, “10 Aralık itibariyle grevimiz başlatılmıştır. Üretimden gelen gücümüzü kullanarak verdiğimiz bu mücadele sonuna kadar devam edecektir” dedi.

Sözleşme görüşmelerinin 1 Temmuz’da başladığını hatırlatan Trelleborg Baştemsilcisi Ramazan Ateş ise şunları söyledi: Ücretlerimiz dışarıdan yüksek gibi gözükse de asgari ücret seviyesinde. İşverenin son verdiği teklif %23 zam. Bizim son gelebildiğimiz nokta %37.5. Bu konuda anlaşmaya varılamayınca en doğal hakkımız olan grev hakkını kullanma kararı aldık. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz.

"İŞÇİYE SORULMADAN İMZA ATILMAMALI"

Evrensel'e konuşan Trelleborg işçileri, vergi kesintilerinden de yakınarak “100 lira kazanıyorsak 40 lira kesiliyor” dedi. 15 yıllık bir işçi, “Vergi kesintileri belimizi büktü. Sağa, sola dönsek vergi ödüyoruz. Bu nedenle yaptığımız grev sonuna kadar haklıdır” dedi.

2015’te de greve çıktıklarını hatırlatan işçiler şöyle devam etti: O grevde yedi gün sonunda işverenin dediğine imza atıldı. Yine öyle olmaması için kendi içimizde daha fazla kenetlenmemiz gerek. İşçiye sorulmadan imza atılmamalı. Eğer biz sendikamız etrafında doğruca örgütlenir, birliğimizi bozmazsak grev bizim lehimize sonuçlanacaktır. Gerçek enflasyon rakamları ortada, eğer mücadelemizi ileri taşımazsak durumumuz çok zor olacak” dedi.

22 yıllık bir başka işçi ise “Bugün sorun sadece Trelleborg’la sınırlı değil. Kıdem tazminatında göz diktiler. Her gün işçi aleyhine yeni yasalar, yeni saldırılar öne çıkıyor. İşçiler siyasi gelişmelerin bedelini ödüyor aslında” dedi.

"MADDİ MANEVİ DAYANIŞMA İÇİNDE OLACAĞIZ"

297 gün boyunca direnen Flormar işçileri de Trelleborg işçilerini ziyaret etti. Flormar direnişçisi Emrah Daştan, “İşçi sınıfının yanındayız. Bugün de Flormar direnişinde bizi yalnız bırakmayan Petrol-İş’e bağlı Trelleborg işçilerinin yanındayız. Biz de elimizden geleni yapmak için buradayız” dedi.

Novares İşyeri Baştemsilcisi Sinan Karataş ise “Biz de Novares işçileri olarak Trelleborg işçisinin yanında olacağımızı, maddi manevi olarak destekleyeceğimizi söylüyoruz. Çünkü sermaye ve patronlar rakip olsalar da bulundukları yerde işçi mücadelesi başladığında birbirlerini destekliyor. İşçi sınıfı bilinci taşıyan işçiler olarak grevin önemini anlatarak grevin başarıya ulaşması için mücadelemizi her yerde vereceğiz” diye konuştu. (Gebze/EVRENSEL)

Toplu sözleşme sürecinde anlaşma sağlanmadı, Trelleborg işçileri greve çıktı

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