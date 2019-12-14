Gazeteci Aziz Oruç için sosyal medya kampanyası
4 gündür gözaltında tutulan Gazeteci Aziz Oruç için #AzizOruçGazetecidir etiketiyle sosyal medya kampanyası başlatıldı.
1 Mayıs 2019 / Bakırköy - İstanbul | Fotoğraf: Özcan Yaman/Evrensel
Gazeteciler, 4 gündür gözaltında bulunan ve İçişleri Bakanlığı tarafından ‘terörist’ olarak lanse edilen Aziz Oruç için “#AzizOruçGazetecidir” etiketiyle sosyal medya kampanyası başlattı.
Ağrı Doğubeyazıt’da 11 Aralık günü gözaltına alınması ardından İçişleri Bakanlığı ve iktidar medyası tarafından “terörist” olarak hedef gösterilen gazeteci Aziz Oruç için meslektaşları tarafından sosyal medya kampanyası başlatıldı.
Gazeteciler, “#AzizOruçGazetecidir” etiketiyle paylaşımlar yapıyor. (HABER MERKEZİ)
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