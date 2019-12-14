Bismil kayyumu kadınların bahçesine el koydu, 50 kadın işsiz bırakıldı

Diyarbakır’ın Bismil Belediyesine atanan kayyum, 100 dönümlük araziyi kendi elleriyle eken kadınların bahçeye girişlerini engelledi. Bahçeyi emekle yeşerten 50 kadın işsiz bırakıldı.

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) yönetiminde bulunan Bismil Belediyesi, 2014 yılında hayata geçirdiği bir projeyle Dicle Nehri kenarında bulunan boş arazileri ekilebilir hale getirdi. Sadece kadınların çalıştığı arazide birçok ürün ekildikten sonra şubat 2017’de belediyeye atanan kayyum tarafından proje durduruldu. Durdurulan bu proje, 31 Mart yerel seçimlerinde belediyenin Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetimine geçmesiyle yeniden hayata geçirildi.

31 Mart yerel seçimlerinden sonra Bismil Belediyesi, nehir kenarındaki 100 dönüm araziyi, kadınların ekonomik özgürlüklerini elde etmesi ve kooperatifleşmenin gelişmesi için 50 kadına tahsis etti. Kadınlar domates, salatalık, biber, patlıcan, kabak ve karpuz ektikleri arazide, 16 dönümlük üzüm bağından da pekmez elde ederek geçimlerini sağladı. Ancak Bismil Belediye Eş Başkanı Orhan Ayaz’ın görevden alınmasının ardından 22 Ekim’de İçişleri Bakanlığı kararıyla ilçe kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, kayyum olarak atandı. Belediyenin web sitesinden Kürtçe dil seçeneğini çıkaran kayyum, kadınların kendilerine tahsis edilen arazide ektikleri bostana girişlerini engelledi.

50 KADIN İŞSİZ KALDI

Belediyenin Geliştirdiği Projenin Sözcüsü Nesibe Uygun, 100 dönümlük arazide 50 kadınla komünal bir çalışma yürüttüklerini belirterek, henüz projelerine bir isim bulmadan kayyum atanmasının ardından bahçeye girişlerinin engellendiğini söyledi.

Kurulduğu günden bu yana projenin içinde yer alan Uygun, projenin ikinci kez ellerinden alınmasına tepki göstererek, “Sadece 50 kadın değil, 50 kadının ailesi de buradan kazanılan para ile geçimini sağlıyordu” diye konuştu.

PROJEYİ TEKRARDAN HAYATTA GEÇİRECEĞİZ’

Bahçede çalışan kadınlardan Nesibe Uygun, “Tecrübe sahibi 50 kadın olarak baharın gelmesiyle birlikte yeni bir bahçede üretim yapacağız. Projemizi tekrar devam ettireceğiz. Kadınları çalışma yaşamından koparmak isteyen zihniyete karşı projemizi sürdürerek cevap olacağız. Çünkü ürettiğimiz ürünler hem halka daha ucuz bir şekilde ulaşıyordu hem de kadının ekonomik özgürlüğünü kazanma noktasında önemli bir yer tutuyordu. Proje boyunca birçok kişiye ulaştık ve halen hepsi ile iletişimimiz var. Yine üreteceğiz” dedi. (Diyarbakır/MA)

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