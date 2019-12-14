Avukat Alataş: Yargı Ankara JİTEM’i aklamak için çalıştı

Ankara ve çevre kentlerde 1993-1996 yılları arasında 19 kişinin zorla kaybedilip infaz edilmesine ilişkin açılan davanın beraatle sonuçlandırılmasına tepkiler sürüyor. Dosya avukatlarından Yusuf Alataş, yargının Ankara JİTEM davasında suçluların aklanmasına yönelik bir araç olarak kullanıldığını söyledi. Maalesef bu davada adaletin başından bu yana aklamaya yönelik çalıştığını belirten Alataş “Yargılama bu şekilde sürdürüldü. Bütün devlet organları, bu davanın gerçeğe ulaşmaması ve adalete uygun bir kararın verilmemesi için elinden geleni yaptı. Örnek olarak, Mehmet Ağar ile ilgili bilgi istendiğinde; İçişleri Bakanlığı, ‘Mehmet Ağar hakkında herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanmamıştır’ diye geri dönüş sağlamıştı. Böyle bir şey mümkün mü?” diye sordu.

ÇARKIN’IN İFADESİYLE DAVA AÇILDI

Sanıklardan Ayhan Çarkın’ın ifadelerine dayanarak savcının iddianame hazırladığını ve davanın açıldığını dile getiren Alataş, “Çarkın’ın ifadeleri en önemli delillerden birisiydi. Bu ifadelerle yargılamaya çıkan savcılık, mütalaasında bu ifadelerin çelişkili olduğu ve Çarkın’ın akli dengesinin yerinde olmadığını savundu. Mahkemenin isteği üzerine inceleme yapan adli tıptan Çarkın’ın adli dengesinin yerinde olduğuna dair rapor vermesine rağmen savcı son duruşmada aynı iddiayı ileri sürdü. Savcılık ifadeleri çelişkili buldu, kişinin akli dengesinin yerinde olmadığını uyuşturucu kullandığı gibi ifadelerle varmak istedikleri sonuca varacak şekilde görüşünü belirtti” dedi.

‘MAHKEME SONUCU DEVLET KARARIYDI’

Dava sonucunu “devlet kararı” olarak değerlendiren Alataş, devamında, “Dönemin Cumhurbaşkanı, Milli Güvenlik Kurulunun (MGK), Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), başbakanın, İçişleri Bakanlığının aklınıza gelebilecek bütün makamların yetkisi dahilinde işlenmiş, faili meçhul cinayetler aslında birer siyasi cinayetlerdir. Kürt iş insanlarına, siyasetçilerine karşı bu toplumu sindirmeye yönelik bir operasyon yürütüldü. Öldürüleceklerin listesi Milli Güvenlik Kurulunda belirlendi ve şu anda yargılaması sonlandırılan kişiler de araç olarak kullanıldı” ifadesinde bulundu.

DEVLETİN GEÇMİŞLE YÜZLEŞME İRADESİ YOKSA...

“Devletin geçmişle yüzleşme gibi bir iradesi yoksa yine devletin bir organı olan yargının tek başına bu gerçekleri ortaya çıkarıp, sorumluları cezalandırmasını beklemek çok iyimserlik olur” diyen Alataş, davanın takipçisi olacaklarını belirterek, “Bütün aşamaları sürdüreceğiz, en son Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) dahil olmak üzere adaletin gerçekleşmesi için sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu. (Ankara/MA)

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