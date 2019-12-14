14 Aralık 2019 14:28

Cumartesi Anneleri, JİTEM davasında beraat kararı verilmesine tepki gösterdi

JİTEM davasında beraat kararı verilmesine tepki gösteren Cumartesi Annneleri: Katillerin üzerinde ahımız var. Mutlaka bugün değilse yarın yargılanacaklar.

Cumartesi Anneleri ellerinde kaybedilenlerin fotoğraflarıyla birlikte açıklama yapıyor.

Fotoğraf: Kerim Eren

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    Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak için 768'nci kez bir araya gelen Cumartesi Anneleri, Ankara JİTEM davasında verilen beraat kararına tepki göstererek “Katillerin üzerinde ahımız var” dedi. Bu haftaki eylemde 1991’de Şırnak'ın İdil ilçesinde gözaltına alındıktan sonra öldürülen İbrahim Demir ve Agit Akipa'nın failleri soruldu. 

    “BU KOLEKTİF ZULMÜ İFŞA ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

    Bu haftaki açıklamada konuşan Maside Ocak, Agit Akipa ve İbrahim Demir için yapılan tüm yasal girişimlerin sonuçsuz kaldığını söyleyerek, "Gözaltında kaybetme ve faili meçhul cinayetler demokratik hukuk devletinde kabul edilemez uygulamalardır. Bu suçların cezasız bırakılması ağır ve ciddi insan hakları ihlallerinin tekrarlanmasına neden oluyor. Türkiye'de toplum, gerçekleştirdiği ihlallerden ötürü devleti sorgulayabileceği araçlardan mahrum bırakılmış durumda. Yurttaşın devletle hesaplaşması görevini yerine getirmesi gereken yargı, bu hesaplaşmaya engel oluyor" dedi.

    Ocak, Ankara Jitem Davası'nda verilen beraat kararını hatırlatarak cezasızlık kültürüne bir yenisinin eklendiğini söyledi. Tanıklara, delillere, belgelere ve kamu görevlilerinin beyanlarına rağmen davanın beraatla sonuçlandığını belirten Ocak “Bu kararı verenler, verdirenler bilsinler ki kayıplarımıza ilişkin adil bir yargılama süreci sağlanmadığı sürece devletin unutturduğu soruları sormaya devam edeceğiz” dedi.

    “BU ACIYI YAŞATANLARIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ”

    İbrahim Demir'in kızı Deniz Demir ise 28 senedir adaletin ve katillerin peşinde olduklarını anlatarak “Avukatımız Tahir Elçi'yi öldürdüler. Bu davanın peşini bırakmayacağız. Bu acıyı yaşatanların peşini bırakmayacağız" dedi. Gözaltında kaybedilen Agit Akipa'nın oğlu Fehmi Akipa ise şunları söyledi: “28 yıl önce babam ve amcamız katledildi. Yaşadığımız müddetçe adalet demeye devam edeceğiz."

    “BUGÜN DEĞİLSE YARIN YARGILANACAKLAR”

    Ankara'da görülen JİTEM davasında müştekiler arasında yer alan Adnan Yıldırım'ın kızı Leyla Yıldırım, karara tepki göstererek “Mahkeme elinde fırsat varken tarihi ve karanlık bir dönemi aydınlatmak yerine katilleri aklamak için sanık avukatlarından daha fazla emek verdi" dedi. Yıldırım, kayıplarını öldürenlerin peşlerini bırakamayacaklarını söyledi.  Gözaltında kaybedilen ve JİTEM davasına müşteki olan Mecit Baskın'ın oğlu Eren Baskın ise şunları söyledi: “Savcımız elleri bile titremeden mütalaayı okuduktan sonra sanık avukatı gibi davrandı. Hâkim de beraat verip kaçıp gitti. Bu insanların üzerinde ah var. Unutmasınlar. Ayaklarına taş değseler bizim ahımızı bilsinler. Katillerin üzerinde ahımız var. Mutlaka bugün değilse yarın yargılanacaklar." (İstanbul/EVRENSEL)

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