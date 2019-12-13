2 yıl sonra 10 cenaze ailelerine teslim edildi

Bitlis’in Yukarı Ölek (Oleka Jor) kırsalında bulunan Garzan Mezarlığından 19 Aralık 2017 tarihinde çıkarılan PKK’lilere ait 267 cenaze, DNA eşleşmeleri yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna (ATK) götürülmüştü. Geçen zaman içerisinde cenazelerden 5’i, yapılan DNA incelemesi sonucunda aileleri tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

Bu ailelerin dışında 30 aile daha DNA eşleşmesi için yine ATK’ye başvuruda bulunuş, ancak bunlardan sadece 11’inin DNA’sı eşleşmişti. Cenazeler ise, Mart 2019’da Sarıyer’de bulunan Kilyos Kimsesizler Mezarlığına defnedilmişti.

Fotoğraf: MA

MA’da yer alan habere göre; 11 aile, cenazelerini almak için dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu. Başsavcılık, aldığı kararla cenazelerin ailelerine teslim edilmesi kararı aldı. Bunun üzerine aileler Zincirlikuyu Mezarlığı Müdürlüğü’ne giderek evraklarını teslim etti. Aileler, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından buradan cenazelerini almak üzere Kilyos Kimsesizler Mezarlığı'na geçti.

Burada DNA eşleşmesi yapılan cenazelerden sadece 10’u teslim edildi. Hüseyin Döner’in cenazesi ise, gerekli evraklar mezarlık müdürlüğü yetkililerine ulaşmadığı gerekçesiyle ailesine teslim edilmedi.

Cenazelere ait kemiklerin plastik kutularda toprağa üst üste gömüldükleri görüldü.Yakınlarına ait kemiklerin topraktan çıkarılması sırasında aileler duygusal anlar yaşadı.

Garzan Mezarlığından çıkarılıp Kilyos Kimsesizler Mezarlığına defnedilen diğer 252 cenazenin teslimi için ise ailelerinin başvuruları bekleniyor. (HABER MERKEZİ)

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