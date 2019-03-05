Bitlis’ten getirilen cenazeler için başvuru çağrısı

Bitlis merkeze bağlı Yukarı Ölek (Oleka Jor) köyü kırsalında bulunan, farklı tarihlerde hayatını kaybeden 267 kişinin cenazesi, 19 Aralık 2017 tarihinden bu yana İstanbul Adli Tıp Kurumunda (ATK) bekletiliyor. ATK’ye götürülmesinin üzerinde 443 gün geçmesine rağmen yalnızca 2 aile cenazelerini alabilmiş durumda. Geriye kalan 265 cenaze ise hâlâ ATK’de bekletiliyor.

32 AİLE BAŞVURU YAPTI

Cenazelerin alınması için şimdiye kadar 32 aile başvuruda bulunurken, 233 cenaze için ise herhangi bir başvuru yapılmış değil. İnsan Hakları Derneği (İHD) Tatvan Şubesi, aileleri bir an önce başvuru yapma çağırarak, aksi takdirde 233 cenazenin kimsesizler mezarlığına defnedileceğini söyledi.

Cenazesi mezarlıktan çıkarılan Abdülhamit Döner’in babası Şebap Döner ise cenazeyi almak için yaklaşık 3 aydır ATK’ye başvuruda bulunduklarını; ancak hâlâ herhangi bir cevap alamadıklarını söyledi. Cenazelerini almak için başvuru yapmayan ailelere de seslenen Döner, “Cenazesi mezarlıktan çıkartılan; ancak başvuru yapmayan tüm aileler de gidip cenazelerini almak için başvuru yapsınlar” diye belirtti.

NE OLMUŞTU?

Bitlis merkeze bağlı Yukarı Ölek köyü kırsalında bulunan ve farklı tarihlerde yaşamını yitirmiş 267 kişinin mezarının bulunduğu Garzan Mezarlığı 19 Aralık 2017 tarihinden iş makineleriyle yıkılıp, mezarlar açılarak cenazeler İstanbul Adli Tıp Kurumu’na (ATK) gönderilmişti. (Bitlis/MA)