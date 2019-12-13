Çebitaş Demir Çelik'te ücretsiz izin dayatmasına karşı işçiler işten ayrıldı

Turan KARA

İzmir

İzmir’deki Çebitaş Demir Çelik fabrikası yaklaşık 200 işçisine zorunlu ücretsiz izin dayatmasıyla gündemde. Firmanın dayatmasını kabul etmeyen işçiler ise fabrikadan ayrılmak zorunda kaldı. Fabrikada örgütlü olan Özçelik-İş ise konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı.

Fabrika yönetimi 10 Aralık günü taşeron işçilerle, 12 Aralık günü de kadrolu ve sendikalı işçilerle görüşmek için işçileri çağırdı. 6 ay ücretsiz izni kabul etmeyen işçilerin iş akitleri feshedilirken, işçilerin kıdem tazminatlarının ise 6 taksitte ödeneceğini belirtildi.

Konuyla ilgili Evrensel'e konuşan işçiler, tazminatların 6 taksitte ödenmesinin kendi istekleri olmadığını ifade etti. İşsizlik ödeneği alabileceklerini dile getiren işçiler, “Bu bizi bir süre idare edecek. Çebitaş’ın her zamanki çalışma biçimi oldu bu durum. 6 ay git 3-5 ay gel çalış düzeni geldi neredeyse. Önceden izne yolladığında ücretin bir kısmını veriyordu şimdi o da yok. Kıdem tazminatını parça parça almak da kötü oldu” dedi.

Bir çelikhane işçisi, “Altı ay sonra gelip işbaşı yapabilirsiniz dediler. İş bulamayan olursa ne yapacak, gidip mecbur tekrar işbaşı yapacak. Ama çoğumuz geri dönmez zaten” dedi. Sendikanın da bu dayatmayı kabul ettiğini belirten işçiler, “Sendika bize bir şey sormadı ve ‘Başınızın çaresine bakın’ dedi” ifadelerini kullandı.

İşçiler, Özçelik-İş’in işyeri temsilcisi olduğu söylenen kişiye ulaştığımızda ise kendisinin sendika ile alakası olmadığını ve sendikacıları tanımadığını, “müteahhit işçisi” olduğunu söyledi. Sendika gelişmelerle ilgili bir açıklama yapmazken, fabrika yetkilileri Evrensel'e yolladığı e-postada “Şirketimizin iflas ettiği yönündeki iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Ekonomik krizden şirketimiz de önemli boyutta etkilenmiştir... İşçilere ücretsiz izin teklifinde bulunulması konusunda işyerinde yetkili olan Özçelik-İş Sendikası ile mutabık kalınarak muvafakat alınmıştır. Yapılan teklifi kabul etmeyen işçiler kendi iradeleriyle iş akitlerini feshetmişlerdir. İşçilerin ikinci defa işten çıkarıldığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır” dendi.

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