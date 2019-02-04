İzmir Demir Çelik ve HABAŞ işçileri, işten çıkarma baskısı altında

Turan KARA

İzmir

Ocak ayı başında İzmir Demir Çelik’e ait çubuk haddehanesi Akdemir, 40 işçiyi işten çıkarırken 60 işçiyi de kısmi çalışma ödeneğinden yararlanarak ücretsiz izne yolladı. Üç vardiya süren üretim tek vardiyaya düşürüldü. Patronun “Ücretsiz izin şubat sonuna kadar sürecek” diyerek açıklama yaptığını belirten işçiler, bu sürenin uzayabileceğini ifade ediyor.

Bir demir çelik işçisi, “Şirket ücretsiz izne çıkardı. Her bölümde ihtiyacına göre davrandı. Hiçbir hak vermedi, girdi çıktı durumu olmayacak belki ama hiçbir hakkımızı alamadık. Sadece İŞKUR’dan 2 bin lira ödenek alıyoruz o kadar. Her şey ateş pahası” dedi. Bu durumun Türkiye’ye giren ithal demirden kaynaklandığını düşündüğünü ifade eden işçi, “Dışardan bu kadar demir almak iç piyasayı da bizimki gibi şirketleri de sıkıştırmış diyorlar. Dışardan en ucuz yerden bile alsa nakliyesi falan ile daha pahalıya geliyor. Ama zaten gemi ticareti onların elinde, bir de ithalat ihracat gelirleri falan, onlar kazanıyor ama olan bize oluyor” diyor.

Aliağa bölgesinde üretim yapan ve orta düzey bir işletme olan Cebitaş AŞ. 4 yıldır sürdürdüğü sürekli üretimine, bakıma geçerek ara verdi. 2 yıldır günde 12 saat çalışma ile üretim yapılan Cebitaş, işçilerin bir kısmını çıkarırken, üretimin omurgasını oluşturan bölümde işiler “yarı ücretli” izne çıkardı.

İzmir Demir Çelik işletmesinde, artan maliyetlerden dolayı üretimin azaltılacağı, işten çıkarma, ücretsiz izin veya puant duruşu ile üretim yapılabileceği söylentileri dolaşıyor.

“İçeride söylentiler herkesi tedirgin etti. Önce sadece emeklilerin çıkarılacağı söylendi, sonra bununla sınırlı kanılmayacağı ve 2 vardiyaya düşüreleceği söylentisi dolaştı. Şimdi yine bir kısım emeklinin çıkarılacağı söylendi. Ne şirket ne de sendika işçiyi rahatlatacak bir açıklama yapmıyor. Herkes de işten çıkarılan olmamak için ha babam çalışıyor, endişe had safhada” diyen bir işçi, demir çeliklerde üretimin yavaşlamasının ülkedeki sanayinin durmu için hayırlı bir işaret olmadığını söylüyor.

HABAŞ'TA DA İŞE ALIMLARIN DURDURULDUĞU SÖYLENİYOR

HABAŞ’ta da işçiler havzada yaşanan gelişmelerden azade değil. Haddehane bölümlerinde işten çıkarmalar olacağı söylenirken çelikhane kısmında çalışan deneyimli işçiler işten çıkarmaların HABAŞ için görülmemiş bir şey olacağını, çelik üretiminin durmadığını, 12 saat mesaili çalışmanın sürdüğünü belirtseler de bu durum kütük ve slab üretimi için geçerli.

3 haddehaneye sahip olan HABAŞ’ta Hadde 3, yaklaşık 40 günlük duruş yaptı. Bu sürede yıllık izinleri birikmiş işçiler izne çıkarıldı, kalan işçiler ise diğer haddehanelere dağıtıldı.

Haddehane işçileri, “2 aydır da fazla mesai yapılmıyor. Mart ayından sonra ne olacağını kestiren yok. Sendikada hiçbir açıklama yapmıyor. Şubat sonunda Hadde 1’in duruşa geçeceği söyleniyor. Şu anda HABAŞ işe alımların durdurulduğunu söyledi” diyor.

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