Polisten, ölüm tehdidi alan kadına: Masraflarını karşılamazsan koruma veremeyiz

Ailesinin baskısıyla 14 yaşındayken, kendisinden yaşça büyük H. ile evlendirilen, 15 yaşında çocuk sahibi olan S., evliliği boyunca şiddete maruz bırakıldığını ve eski eşinden ölüm tehditleri aldığını söyledi. Yüzde 71 engelli olan S., uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen eski eşi tarafından sürekli tehdit edildiğini belirten kadın yaşadıklarını anlattı. Son olarak, S.’nin evine silahla giderek tehdit etmesiyle açılan davada hapis cezasına çarptırılan H., 3 ay 20 gün ceza aldı.

Cumhuriyet’ten Tuğba Özer’in haberine göre, evliliği boyunca şiddete maruz bırakıldığını ve hep baskı altında yaşadığını ifade eden S., "Telefon kullanmam dahi yasaktı. Para vermez, dışarı çıkmamı istemezdi. Sürekli onu aldattığımı düşünüyordu ve beni bu suçlamayla baskılıyordu. Ben de psikolojik olarak artık çöktüğüm için boyun eğiyordum, evden bile çıkmıyordum. Sürekli kendimi ona ispatlamak zorundaydım" dedi. H.’nin cezaevinden yaptığı uzlaştırmaya gitme talepleri nedeniyle her tebligatta adres bilgisi eski eşine verildiği için sürekli adres değiştirmek zorunda kaldığını söyleyen S., "Devlet benim gibi durumda olan kadınların adresini niye ifşa ediyor? Bu şahıs cezaevinden çıktığında ben yine adres değiştirmek zorundayım. Benim gibi kadınların kişisel bilgilerinin gizlenmesini istiyorum" dedi.

İKİ KEZ ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ETMİŞ

S., H.’nin kendisini iki kez öldürmeye çalıştığını söyleyerek, "Yatakta yattığımız bir gece birden boğazımı sıkmaya başladı. Elinden son anda kurtuldum. İkinci teşebbüsünde ise bir gece kapıya gelerek ‘Hadi gezmeye gidelim’ dedi. Daha sonra arkadaşı beni telefonla arayarak, ‘Yenge sakın ama sakın onunla bir yere gitme. Seni kayalıklardan aşağı atmayı planlıyor' dedi. ‘Kim vurduya gidecek’ demiş benim için arkadaşlarına. Ben de gitmedim bunları duyunca. ‘Neden beni öldürmek istiyorsun’ diye sordum, tek bir şey söylemedi" ifadesini kullandı.

"KORUMA MASRAFLARINI KARŞILAMAN GEREK" DENİLMİŞ

"Her uzaklaştırma kararımda koruma var ama o koruma yok" diyen S., neden koruma verilmiyor diye sorduğunda masrafları karşılamasının istendiğini söyledi. S., şu ifadeleri kullandı:

"Polisler bana, ‘Yemesini, içmesini benzinini, her şeyini karşılayacaksın’ dediler. Ben bunları karşılayamadığım için koruma sağlanmadı. Ben her karakola gittiğimde, “Devlet bana koruma verdi. Niye korumuyorsunuz’ dedim. Cevap olarak ‘Hanımefendi devlet her şeyi karşılayamaz’ dediler" (HABER MERKEZİ)

