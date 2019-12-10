10 Aralık 2019 17:49

SMO milislerine maaş iddiası Meclis gündemine taşındı

HDP'li Saruhan Oluç, Özgür Suriye Ordusu (Suriye Milli Ordusu) savaşçılarına Türkiye'den ödeme yapıldığı iddiları hakkında soru önergesi verdi.

ÖSO (SMO) militanları silahlarını temizliyor.

Fotoğraf VOA

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    İçerisinde cihatçı grupların da yer aldığı Özgür Suriye Ordusu yeni adıyla Suriye Milli Ordusu (SMO) üyelerinin Türkiye’den maaş aldığına dair iddiaları Meclis gündemine taşındı. HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesini Meclise verdi.

    AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kuva-yi Milliye” ve “Muhammed’in Ordusu” benzetmesi yaptığı, eski adıyla Özgür Suriye Ordusu, şimdiki adıyla Suriye Milli Ordusu (SMO) hakkında Türkiye’den maaş aldıklarına ilişkin basına çok sayıda haber yansıdığını belirten Oluç, “SMO liderliğinde bulunan Haitham Afisi, 12 Ağustos 2018’de yaptığı bir açıklamada, kendilerine destek veren tek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek Türkiye’den maaş ve silah yardımında bulunulduğunu ifade etmiştir” dedi.

    The New York Review gazetesinde çıkan bir araştırma yazısına göre Türkiye’nin SMO üyeleri ile birlikte 35 bin kişiye maaş ödediği, ayda en az 11 milyon TL ödeme yapıldığı iddia edildiğini belirten Oluç, “Habere göre, Türkiye 'Fırat Kalkanı' operasyonu öncesi savaşçılara aylık 300 dolar karşılığı Türk lirası ödüyordu, ancak zamanla maaşlar düştü. 2019'un başında 100 dolara kadar inen ödemeler her iki ayda bir yapılmaya başlandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclisteki Plan ve Bütçe görüşmelerinde SMO’nun maaşlarına dair sorulan sorulara ise ‘Ödemeleri Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden yapılmıyor’ yanıtını vermiştir” ifadelerini kullandı.

    Oluç, Oktay’a şu sorulara yanıt vermesini istedi:

    • Suriye’de SMO adı altında faaliyet gösteren kişilere Türkiye tarafından herhangi bir maaş ödenmekte midir?
    • Eğer maaş ödenmekteyse, ödemeler ne zamandan beridir yapılmaktadır? Toplamda kaç kişiye ödeme yapılmaktadır?
    • Eğer maaş ödenmekteyse, bu meblağlar hangi bakanlığın bütçesinden ya da hangi harcama kaleminden yapılmaktadır?
    • Ödeme yapılıyorsa ne kadar süre devam ettirilecektir?  
    • Ödeme yapılıyorsa kişi başı ne miktarda ve ne sıklıkla yapılmaktadır?
    • AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı konuşmada 'Biz mültecilere 40 milyar doları aşan destek verdik' ifadelerini kullanmıştır. Bahsi geçen 40 milyar dolar hangi kalemlere harcanmıştır?”

    (HABER MERKEZİ)

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