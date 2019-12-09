Rusya askerleri ilk kez Rakka merkezinde

Rusya askerleri, geçmişte IŞİD’in "başkenti" olarak anılan Suriye’nin Rakka kentine ilk kez girdi. Askerlerin bölgede yardım dağıttığı belirtildi.

Rusya’nın Suriye’deki tarafları uzlaştırma merkezinden Subay Vladimir Varnavskiy, “Hiçbir ayrım gözetmeksizin yapılan hava ve topçu saldırılarında binlerce sivil öldü. Kentte şimdiye kadar yıkıntıların kaldırılmasına, patlayıcıların temizlenmesine yönelik bir çalışma yapılmış değil. İçme suyu, tıbbi malzeme ve gıda sıkıntısı mevcut” dedi.

IŞİD, 2013 baharında Rakka’yı ele geçirmiş, kentte yaşayan en az 250 bin kişi kaçmıştı. Bir yıl sonra da kent, "örgütün kalesi" olmuştu. ABD öncülüğündeki koalisyonun desteğiyle, Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) yürüttüğü aylar süren operasyon neticesinde Ekim 2017’de IŞİD’den alınmıştı. (DIŞ HABERLER)

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