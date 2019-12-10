Üsküdar Belediyesinden atılan işçiler 12. kez eylem yaptı

AKP’li Üsküdar Belediyesinin işten çıkardığı işçiler 12. kez belediye önünde eylem yaparak işe iadelerini istedi.

Ataşehir Belediyesinden atılan Melike Şahin, DERİTEKS ve Umut-Sen’in de destek verdiği eylemde konuşan işçilerden Enver Ayvacı, "Hangi gerekçeyle işten atıldığımı öğrenmek istedim kimse sesimi duymadı. EYT paylaşımı yapıyorum bir yıldır, bu yüzden işten atıldım. Alnım ak yüzüm ak ne bir tutanağım var ne bir dilekçem. Hilmi Türkmen ve yönetim sahte hesaplardan bizi takip ediyorlar. EYT paylaşımı yüzünden atıldığımı biliyorum" diye konuştu.

"AKP İÇİN ÇALIŞTIĞIMIZA PİŞMAN OLDUK"

İşten atılan işçilerden Eyüp Menteş de şunları söyledi:

"Biliyorsunuz haksız, hukuksuz şekilde işten atıldık. Hiçbir gerekçe de gösterilmedi. İşimizi geri almak için, Hilmi Türkmen’le görüşmek için çeşitli yolları denedik. AKP il binasına gittik, burada haksızlık yapılıyor dedik, bu tarafa bakmadılar. Yapacağız, halledeceğiz dediler yapmadılar. Cumhurbaşkanına seslendik duymadı. 4 aydır buradayız, cumhurbaşkanı bizi duymadı, bu garibanlar milletin efendisi demedi. Biz bu hafta tüm emeklerimize, Üsküdar halkına veda ederek buradan ayrılacağız. Bir daha basın açıklamamız olmayacak. Yıllarca AKP için Üsküdar Belediyesi için çalıştık, Üsküdar’ın her mahallesinde bizim ayak izimiz var. AKP için çalıştığımıza, Üsküdar için çalıştığımıza pişman olduk"

Ataşehir Belediyesinde işten atılan ve 63 gündür belediye önünde direnen işçilerden Melike Şahin de "Biz de Üsküdar Belediyesindeki arkadaşlarımız gibi haksız hukuksuz şekilde işten atıldık. Hiçbir gerekçe gösterilmeksizin 4. fesih koduyla işten çıkarıldım. Direnişim işimize geri dönene kadar devam edecek. Bu bir sermaye sorunu. Sadece AKP meselesi değil, ülkenin çoğu yerinde muhalefet partileri de bu uygulamayı yapıyor. Bunun AKP’si CHP’si yok nerede bir hak arama mücadelesi varsa işçiyi kapı dışarı atmakla tehdit eden bir zihniyet var” dedi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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