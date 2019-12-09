09 Aralık 2019 22:31

Evrensel'in 25'inci yılı dolayısıyla Ankara'da dayanışma etkinliği düzenlendi

Evrensel'in 25. yılı dolayısıyla Ankara'da düzenlenen dayanışma etkinliğinde Evrensel yazarları, dostları ve okurları yan yana geldi.

Grup Kibele, Ankara'da düzenlenen Evrensel ile dayanışma etkinliğinde sahne alırken

Fotoğraf: Evrensel

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    Evrensel'in 25. yılı dolayısıyla Ankara'da düzenlenen dayanışma etkinliğinde Evrensel okurları yan yana geldi. Etkinliğe ilgi yoğun oldu.

    Ankara'da Evrensel ile dayanışma etkinliği düzenlendi. Evrensel'in 25. yılı dolayısıyla Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte Evrensel Gazetesi Ankara Bürosundan Burcu Yıldırım ve Evrensel yazarı Hüsnü Öndül, DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün ve TGS Ankara Şube Başkanı Esra Koçak Mayda konuşmacı olarak yer aldı. Şair Şükrü Erbaş da etkinliğe bir mesaj yolladı. Etkinliğe ilgi yoğun oldu.

    Ankara'da düzenlenen Evrensel ile dayanışma etkinliğinde salondan bir görünüm

    Fotoğraf: Evrensel

    "UMUDU DİRİ TUTMAYI EVRENSEL'DEN ÖĞRENDİK"

    Evrensel Gazetesi Ankara Muhabiri Burcu Yıldırım, 10 yıldır Evrensel ile yolunun kesiştiğini belirterek mücadele etmeyi, geri durmamayı ve umudu diri tutmayı Evrensel'den öğrendiklerini ifade etti. Evrensel'in halkın haber alma hakkını her koşulda savunduğunu dile getiren Yıldırım, "Evrensel, emekçilerin kadınların gençlerin sesi. Hepimiz tanığız. Ben de birkaç senedir bu tanıklığı yazmaya çalışıyorum. Evrensel güzel günlere gidecek yolda bir belge niteliğinde. O güzel günlerde buluşmak dileğiyle" dedi.

    Evrensel Muhabiri Burcu Yıldırım, Ankara'da düzenlenen Evrensel ile dayanışma etkinliğinde konuşmasını yaparken

    Evrensel Ankara Muhabiri Burcu Yıldırım | Fotoğraf: Evrensel

    "BİR GÜN BİLE SANSÜRE UĞRAMADIM"

    Yıldırım'ın ardından söz alan Evrensel Yazarı Hüsnü Öndül, 18 yıldır Evrensel için yazdığını belirterek Evrensel'in insan hakları alanındaki önemine değindi. Evrensel'in yıllardır gerek insan hakları savunucularına verdiği köşelerle gerek insan haklarına ilişkin haberleriyle Türkiye'de insan hakları haberlerine en çok yer veren gazete olduğunu dile getiren Öndül, "Evrensel insanların olan biteni bilmesini sağlıyor" dedi. Öndül, Evrensel'e 900'ün üstünde yazı yazmasına karşın bir gün bile yazılarına karışılmadığını, sansüre uğramadını söyleyerek bunun Evrensel'in insan haklarına bütüncül bakan yaklaşımının sonucu olduğunu ifade etti.

    Evrensel Yazarı Hüsnü Öndül, Ankara'da düzenlenen Evrensel ile dayanışma etkinliğinde konuşmasını yaparken

    Evrensel Yazarı Hüsnü Öndül | Fotoğraf: Evrensel

    "EZİLENLER VAR OLDUĞU SÜRECE EVRENSEL SUSMAYACAKTIR"

    DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, 7 Haziran 1995 tarihinde ülkenin tüm ezilenlerinin artık bir ses sahibi olduğunu söyledi. Evrensel'in kurulduğu günden bugüne emeğin ve gerçeğin sesi olduğunu ifade eden Görgün, "Evrensel herhangi bir gazete değildir. Arkasında sermaye desteği, iktidarların desteği yoktur. Arkasına bu ülkedeki onlarca yıllık mücadeleyi almıştır. Her bir muhabiri, yazarı yalnızca yazmakla kalmamış, gerçeğin sesini her yere ulaştırmak için dağıtımcısı da olmuştur. Her türlü insan hakkı ihlalini korkusuzca Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemine taşımıştır Evrensel. Kendisi de saldırıların hedefi olmuş, Metin Göktepe'yi şehit vermiştir. Yargılansa da susmamıştır. Ezilenler var olduğu sürece de susmayacaktır" diye konuştu.

    DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, Ankara'da düzenlenen Evrensel ile dayanışma etkinliğinde konuşmasını yaparken

    DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün | Fotoğraf: Evrensel

    "EVRENSEL TÜM BASKILARA KARŞI AYAKTA"

    TGS Ankara Şube Başkanı Esra Koçak Mayda, Evrensel'den yolu geçmiş bir gazeteci olduğunu belirterek salonu selamladı. Muhalif medyanın sesinin kısılmak istendiğini ifade eden Mayda, "Evrensel tüm baskılara karşı dimdik ayakta durmaya çalışıyor. Halkın haber alma hakkını savunuyor, bunun için bedel ödüyor. Bizler de bu bedellere karşı Evrensel'e sahip çıkmalı, Evrenseli tanıtmalı, her alanda yaymalıyız. Bu inanç ve güçle nice 25 yıllara diyorum" dedi.

    TGS Ankara Şube Başkanı Esra Koçak Mayda, Ankara'da düzenlenen Evrensel ile dayanışma etkinliğinde konuşmasını yaparken

    TGS Ankara Şube Başkanı Esra Koçak Mayda | Fotoğraf: Evrensel

    Etkinlik, konuşmaların ardından Grup Kibele ve Emek Kadın Korosu'nun şarkılarıyla devam etti.

    Emek Kadın Korosu, Ankara'da düzenlenen Evrensel ile dayanışma etkinliğinde sahne alırken

    Emek Kadın Korosu | Fotoğraf: Evrensel

    Ayrıca gecenin konukları arasında Yazar Serpil Güvenç ve Kaya Güvenç, Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt ve MYK üyeleri, BES Genel Başkanı Serpil Akpınar ve MYK üyeleri, HDP İl Eş Başkanı Hüseyin Gevher ve İl Yöneticisi Abdurrahman Ayhan, Eğitim Sen 1No'lu Şube Başkanı Sultan Saygılı ve yönetim kurulu üyeleri, BES Ankara 1 No'lu Şube Başkanı İsmet Meydan, Kızılırmak Federasyonu yöneticileri, Tüm Emekli-Sen Sekreteri İsak Kocabıyık, Eğitim Sen Genel Sekreteri Vedat Kaya ve MYK yöneticileri, ORVAK Genel Başkanı Nevzat Dinçal, İHD Merkez Yöneticisi İsmail Boyraz, Diyrbakır 78'liler Derneği Yöneticisi ve 10 Ekim Katliamı yaralılarından Cihan Andiç'in babası Ahmet Andiç, Dersimliler Derneği Başkanı Yaşar Kılavuz, TGS Ankara Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Arda Erşin, Evrensel Gazetesi Yazarı Erkan Aydoğanoğlu, Tuzluçayır Kadın Dayanışma Derneği üye ve yöneticileri, Erdal Eren'in abisi Erkan Eren ve Mülkiyeliler Birliği Başkanı Dinçer Demirkent yer aldı.

    Grup Kibele, Ankara'da düzenlenen Evrensel ile dayanışma etkinliğinde sahne alırken

    Grup Kibele | Fotoğraf: Evrensel

    Ankara'da düzenlenen Evrensel ile dayanışma etkinliğine katılanlar ellerindeki Evrensel gazeteleri ile hatıra fotoğrafı çektirirken

    Fotoğraf: Evrensel

    Ankara'da düzenlenen Evrensel ile dayanışma etkinliğinde salondan bir görünüm

    Fotoğraf: Evrensel

    (Ankara/EVRENSEL)

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