Bursa'da krom madeni işçi öğütüyor: 3 günde 2 iş cinayeti yaşandı

Bursa’nın Harmancık ilçesinde bulunan krom madeninde üç günde iki iş cinayeti yaşandı. Başına su borusu çarpan işçi Seydi Coşkunca (40), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 7 Aralık'ta da aynı madende Yaşar Cekel (50) isimli işçi yaşamını yitirmişti.

DHA’nın haberine göre iş cinayeti, Harmancık’taki krom madeninde meydana geldi. Maden İşçisi Seydi Coşkunca, gündüz vardiyasına başlamak için yer altına inen asansöre bindi. İddiaya göre, bu sırada asansörde bulunan su borusu yerinden koparak Coşkunca’nın başına çarptı. Kanlar içinde kalan Coşkunca’yı gören mesai arkadaşları, maden işçisini hemen yukarı çıkardı. Ambulansla Harmancık Devlet Hastanesine getirilen Coşkunca, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Aynı krom madeninde 7 Aralık'ta da bir işçi yaşamını yitirmişti. Madende çalışan Yaşar Cekel (50), maden kuyusundaki asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmişti. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

Maden kuyusunda asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi

İSİG: Kasım'da en az 126, yılın ilk on bir ayında en az 1606 işçi yaşamını yitirdi

2018'de en az 1923 işçi, iş cinayetlerinde can verdi

Reklam