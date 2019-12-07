Maden kuyusunda asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi

Başak Demirtaş: Selahattin, bütün olanlardan dolayı çok öfkeli ve üzgündü

Başak Demirtaş, "Selahattin ile dün görüştük. Bütün olanlardan dolayı çok öfkeli ve üzgündü. Her şeye rağmen dışarıya umut ve moral yüklü selamlarını gönderdi" dedi.