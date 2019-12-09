Finlandiya’da sanayi grevi: 100 bin işçi iş bıraktı

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Postacıların grevinin farklı sektörler işçilerin dayanışma grevleriyle büyüyerek kazanımla sonuçlandığı Finlandiya’da bugün sanayi işçileri greve çıkıyor. Sanayi patronlarıyla sendikalar arasında devam eden toplu iş sözleşmeleri (TİS) görüşmelerinde uzlaşmaya varılmaması üzerine 100 bin emekçi, bugün saat 6.00’dan itibaren greve başladı.

Finlandiya ve İskandinavya ülkelerinde sanayi iş kollarındaki sözleşmeler diğer sektörlerde çalışan işçiler ve emekçiler için önem taşıyor.

Diğer işkollarındaki sendikalar, sanayi sektöründe toplu sözleşmelerin sona ermesini bekliyor ve aynı oranda zam talep ediyor.

YILDA 24 SAAT ÜCRETSİZ ÇALIŞMA DAYATILIYOR

Grevin nedeni işverenlerin çalışanlardan yılda 24 saat ücretsiz çalışmalarını dayatmaları. 2016 yılında işverenler, dünya piyasasında “diğer tekellerle rekabet” edebilmeleri için çalışanların “fedakarlık” yapmasını istemişlerdi.

Sendikalar, patronların dayanmalarına boyun eğmiş ve yılda 24 saat ücretsiz çalışmayı kabul etmişti. Bu yılın ekim ayında başlayan yeni toplu sözleşme görüşmelerinde işverenler, 24 saat ücretsiz çalışma uygulamasına devam edilmesini isterken sendikalar karşı çıktı.

Sanayi patronları, uygulamanın kaldırılması durumunda üretim maliyetinin yüzde 4 oranında artacağını iddia ediyor.

SATIN ALMA GÜCÜNÜ ARTIRAN SÖZLEŞME İSTİYORUZ

Pazar günü sendikalarla işverenleri temsil eden Teknoloji Endüstrisi’nin yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlanamadı. Tarafsız aracı VuokkoPiekkala, sendikanın ücret artışlarını yetersiz bulduğunu açıkladı.

Sanayi İşçileri Fedarasyonu Başkanı RikuAalto, 2 yıl için yüzde 1,6 zam önerisini de yetersiz bulduklarını belirterek “Zam önerisi çok düşük olduğu için teklifi kabul etmemiz imkansız. Biz, çalışanların satın alma gücünü artıran bir sözleşme istiyoruz” dedi.

MEMURLARDAN DAYANIŞMA GREVİ

Memurları örgütleyen Pro ve üst düzeydeki memurları üyesi olduğu YTN federasyonları da, işçilerle birlikte 9 Aralık'^tan itibaren 3 gün greve gideceğini açıkladı. Teknoloji sanayisi, teknik servis ve bakım, cam, kimya, lastik, orman ve maden sektörlerindeki işçi ve memurlar greve katılacak.

İnşaat İşçileri Federasyonu ve Elektrikçiler Federasyonu’nun sanayi çalışanlarının taleplerini desteklediklerini ve greve gideceklerini açıklamalarıyla greve gidecek emekçilerin sayısı 100 bine yükseldi.

Ayrıca sosyal medyada #StopKiky24 etiketiyle grevle dayanışma mesajları paylaşılıyor.

ORMAN SEKTÖRÜNDE PATRONLARDAN MİSİLLEME

Orman sektöründeki patronlar, sendikanın grev kararı almasına lokavt ilan ederek misilleme yaptı. 6 gün devam edecek olan lokavt süresince orman işçileri çalışamayacak ve kendilerine ödeme yapılmayacak.

Finlandiya’da geçen ay posta çalışanlarının ücretlerinin düşürülmesine karşı başlattığı ve diğer sektörlerdeki işçilerin desteklediği grev işverenin geri adım atması üzerine sona ermişti. Grev, belediyeler ve kamu kurumlarından sorumlu Devlet Bakanı SirpaPaatero ve Başbakan AnttiRinne’nin istifalarına yol açmıştı.

Finlandiya'da sınıf dayanışması kazandı: Posta işçilerinin talepleri kabul edildi

Finlandiya'da postacı grevi bakanı istifa ettirdi

Postacıların grevi Finlandiya Başbakanı Antti Rinne'nin istifasına neden oldu

Reklam