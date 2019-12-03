Postacıların grevi Finlandiya Başbakanı Antti Rinne'nin istifasına neden oldu

Murat KUSEYRİ

Stockholm

11 Kasım günü 9 bin postacının başlattığı ve diğer işkollarından emekçilerin destek verdiği grev sırasında ortaya çıkan skandallardan sonra Finlandiya Başbakanı Antti Rinne, istifa etmek zorunda kaldı.

Başbakanın istifası muhalefetteki 3 partinin verdiği gensoru önergesinin ele alınmasından önce geldi. Cumhurbaşkanını ziyaret eden Rinne, istifa dilekçesini Sauli Niinistö'ye sundu.

Düzenlediği basın toplantısında son günlerde kendisi hakkında tartışmalar yaşandığını hatırlatan Rinne, “Merkez Partisi dışında diğer hükümet partilerin bana güvenleri vardı. Bana neden güvenleri olmadığının cevabını aldığımda istifa etmeye karar verdim” dedi.

PARTİ LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRECEK

Yeni hükümet kurulana kadar kendisi ve hükümetinin görev başında olacağını söyleyen Rinne, Sosyal Demokrat Parti'nin Genel Başkanlığı görevinden istifa etmeyeceğini söyledi. 2020 yılının yaz aylarında yapılacak parti kongresinde yeniden başkan adayı olacağını belirtti.

Finlandiya kasım ayında kapsamlı grev, dayanışma grevleri ve işçi sınıfı dayanışmasına sahne oldu.

Bir devlet kurumu olan postanenin tasnif bölümünde çalışan işçilerin ücretlerinin düşürülme girişimi sendika ve çalışanların direnişiyle karşılaştı.

Posti yönetimi, şirketin rekabet gücünü artırma bahanesiyle çalışanların ücretlerini düşürmek için hazırladığı planı yürürlüğe koydu. Paket tasnif bölümünde çalışan 700 emekçiyi şirketin iştiraklerinden biri olan Posti Palvelut'a aktardı.

GREV VE DAYANIŞMA GREVLERİ İŞVERENE GERİ ADIM ATTIRDI

11 Kasım'da greve çıkan 9 bin postacıya diğer işkollarındaki işçi ve emekçilerin destek vererek dayanışma grevlerine gitmeleri sonucu Posti işvereni geri adım attı ve 700 postacının ücretlerini düşürmemeyi kabul etti.

Başbakan Rinne, grev süresince postane yönetiminin çalışanların ücretlerinin düşürülmesinden bilgisi olmadığını öne sürmüş ve Posti yönetimini ücretleri düşürmekle suçlamıştı.

Grevin sona ermesinden 2 gün sonra Posti Yönetim Kurulu Başkanı Markku Pohjala, hükümetin grev başlamadan çok önce çalışanların ücretlerinden düşürüleceğinden haberi olduğunu açıkladı.

BAKAN İSTİFA ETTİ

Başbakan Antti Rinne, alelacele bir basın toplantısı düzenledi ve Bakan Paatero'nun Posti'nin ücretleri düşürme planlarını hükümete bildirmediği için istifa ettiğini açıkladı. Rinne, skandalın sorumluluğunu Paatero'nun üzerine yıkarken, muhalefet partileri olanlardan başbakanın da sorumlu olduğunu söyledi ve istifasını istedi.

Parlamentoda konunun ele alındığı oturumda Rinne, postane yönetimine pek çok kez çalışanların başka şirketlere aktarılmasına karşı olduğunu açıkça söylediğini ve olanlardan bilgisinin olmadığını öne sürdü.

MUHALEFET GÜVEN OYLAMASI İSTEDİ

Ancak açıklamalar ne koalisyon ortakları Yeşiller ve Merkez partisi ne de muhalefeti ikna etmeye yetmedi. Merkez Partisi ve Yeşiller, Sosyal Demokrat Parti'nin konuyu araştırmasını talep etti. Muhalefet partileri; Hristiyan Demokratlar, Hareket Şimdi ve Ulusal Topluluk Partisi, hükümet için güven oylamasına gidilmesini talep etti.

Başbakan Antti Rinne, istifa etmeyeceğini ve güven oylaması sırasında hükümete yönelik eleştirileri kendisinin yanıtlayacağını açıkladı. Pazar günü hükümet ortaklarının desteğini alabilmek için koalisyon partilerinin liderleriyle bir araya geldi.

Toplantıdan sonra açıklama yapan Merkez Partisi yöneticileri hükümet ve programına güven duyduklarını ancak bir kişiye güvenleri olmadığını açıklayarak Rinne'yi işaret etti.

Rinne'nin Merkez Partisi'ne kendisine neden güven duymadıklarını açıklaması için Merkez Partisine süre veren zaman kazanma girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Merkez Partisi'nin tutumu sonucu Başbakan Rinne istifasını vermek zorunda kaldı.

Finlandiya'da postacı grevi bakanı istifa ettirdi

Finlandiya'da sınıf dayanışması kazandı: Posta işçilerinin talepleri kabul edildi

Finlandiya'da grev dalgası yayılıyor

Finlandiya’da gemiciler, postane işçileriyle dayanışma grevine çıkıyor

Finlandiya’da grevdeki postacılar gösteri yaptı

Reklam