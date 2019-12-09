İBB iştirakı Medya A.Ş’nin taşeronu Panout, işi de ödemeyi de yapmadı, icralık oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Medya A.Ş’nin aldığı sonra da 22 milyon 500 bin lira bedelle Ensar Vakfı ve Türken Vakfı’nın yönetiminde bulunan Halil İbrahim Bacacı’ya ait Panout Reklam A.Ş’ye devrettiği yolcu durakları ve reklam işi ihalesinde, 1066 tane akıllı durağın yapılmadığı ortaya çıktı. Son ana kadar yolcu duraklarını kiralayan şirket, Medya A.Ş’ye de parasını ödemedi. Medya A.Ş, 14 milyon liralık alacağının 11 milyon lirası için icra işlemi başlattı.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre İBB, 18 Nisan 2018 tarihinde, otobüs hatlarındaki 5 bin durağın “modernize edilmesi ve içindeki reklam alanlarının intifa (yararlanma) hakkının verilmesi” için 20 yıl süreli ihaleye çıktı. İhaleyi İBB iştiraki Medya A.Ş. 21 milyon lira artı KDV bedelle aldı. Medya A.Ş. aldığı işi Panout Reklam A.Ş’ye brüt satışların yüzde 22,5’i artı KDV bedelle devretti. Sözleşmeye “Hiçbir suretle 22 milyon 500 bin lira artı KDV altına düşemez” notu da düşüldü.

1066 TEKNOLOJİK DURAK YAPILMADI

İBB’de üst düzey bir yetkilinin verdiği bilgiye göre Panout Reklam, ihale kapsamında yapması gereken 1066 teknolojik durağı yapmadı. Şirketin bu süreçte ciro bildirimi de yapmadığına dikkat çekilerek ciro bildirimi üzerinden hesaplanacak kiralama bedelinin de Medya A.Ş’ye ödenmediği belirtildi.

Ayrıca şirketin diğer durakların da bakım ve işletilmesi süreci sağlıklı olarak yürütmediğine dikkat çekilerek şikâyetlerin gereğinin de yerine getirilmediği ifade edildi.

Şirketin Medya A.Ş’ye yaklaşık 14 milyon lira borcu bulunuyor. İhale sözleşmesini fesheden Medya A. Ş. alacağının 11 milyon liralık kısmı için icra takibi başlattı.

Şirketin, durakların bir kısmını terk ettiği ancak Medya A.Ş’nin durakları teslim alma sürecinin devam ettiği öğrenildi. Medya A.Ş’nin durakların eksikliklerini tamamlayacağı belirtildi.

İBB’nin CHP’li meclis üyesi Ali Haydar Kahraman, “2018, 2019 ve 2020 faaliyet raporları karşılaştırıldığında durakların yapılmadığı açıkça görülüyor. Vatandaş kapalı durak bekliyor. Her gün onlarca şikâyet geliyor” dedi.

BACACI, BİLAL ERDOĞAN’LA AYNI OKULDAN

Panout Reklam, 2016 yılında 100 bin lira sermayeyle kuruldu. Şirketin yönetim kurulu başkanlığını yapan Halil İbrahim Bacacı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da mezun olduğu Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu. 2002-2004 döneminde de Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği yönetim kurulu başkanlığı yapan Bacacı, aynı zamanda Ensar Vakfı’nın da yönetiminde bulundu. Bacacı, TÜRGEV ile Ensar Vakfı’nın ortaklaşa kurduğu Türken Vakfı’nın yönetiminde de var. (HABER MERKEZİ)

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