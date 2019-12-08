Ankara EYT Sosyal Yardımlaşma Derneği açıldı

Ankara Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma Derneği açıldı. Açılış töreninde konuşan Ankara EYT-SYD Başkanı Ersin Kotan, haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

Ankara Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma Derneği, Ulus Şehir Çarşısı’nda açıldı. Derneğin açılış törenine EYT’liler büyük ilgi gösterdi. Açılışa, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak’ın yanı sıra “Haydi Ses Ver EYT” şarkısını besteleyen Ankaralı Alaaddin, sendika ve demokratik kitle örgütü temsilcileri ve diğer illerden EYT derneklerinin yöneticileri katıldı.

Açılışta konuşan Ankara EYT-SYD Başkanı Ersin Kotan, bugüne kadar verdikleri mücadele ile önemli bir noktaya geldiklerini belirterek tüm Türkiye’nin EYT gerçeğini gördüğünü ifade etti. Son dönemlerde EYT’liler hakkında iktidarın yaptığı açıklamaların kendilerini üzdüğünü ve şaşırttığını belirten Kotan, “Bütün bunlara rağmen bizler haklı davamızdan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Kotan, yıllardır gasbedilen ve ötelenen emeklilik haklarını almak için mücadeleye devam edeceklerini dile getirerek “1999 öncesi haklarımızın iadesini istiyoruz. Sonuç alıncaya kadar mücadeleye devam” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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