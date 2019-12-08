Hong Kong'da demokrasi yürüyüşüne binlerce kişi katıldı

Hong Kong'da demokrasi eylemlerinin altıncı ayına girilirken Victoria Park'ta başlayan ve Central bölgesinde sona eren bir yürüyüş düzenlendi. Yürütşe 10 binden fazla kişi katıldı.

South China Morning Post'un haberine göre, emniyet, ağustos ayından bu yana Hong Kong'daki en büyük demokrasi yanlısı gruplardan Sivil İnsan Hakları Cephesi'ne ilk defa yürüyüş düzenleme izni verdi.

Hong Kong'daki Victoria Park'ta başlayan ve Central bölgesinde sona eren yürüyüşe 10 binden fazla kişi katıldı. "Özgürlük için savaş", "Hong Kong'un yanında dur" sloganları atan katılımcılar, marşlar söyleyerek ilerledi.

Fotoğraf: DHA

Yürüyüşe katılan Kelly Ma, Hong Kongluların en önemli sorunlarından birinin yönetimi kendilerinin seçmemesi olduğunu belirterek "Dolayısıyla yönetimin taleplerimizi karşılamak gibi bir sorumluluğu yok" dedi. Ma, gösterilerin artık hayatının bir parçası olduğunu dile getirdi.

Ma'nın kız kardeşi Priscilla Ma da mücadele etmeleri gerektiğini, yönetime düşüncelerini aktarmak zorunda olduklarını dile getirdi.

Sivil İnsan Hakları Cephesinden Eric Lai de yürüyüşteki geniş çaplı katılımla Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam'e ve dünyaya, halkın taleplerinden vazgeçmediğini, özgürlük ve demokrasi mücadelelerine devam ettiklerini kanıtlayacaklarını söyledi.

Diğer yandan polis, yürüyüş öncesi yaptığı açıklamada, 11 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

6 BİN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Resmi verilere göre, Hong Kong'da hazirandan bu yana 6 bin kişi gözaltına alındı.

Hong Kong'da, haziranda, şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi talepli protestoları tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen dinmedi. "Demokratik reform" talebini sürdüren Hong Kong'lular eylemlerini sürdürme kararı almıştı. Eylemciler, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını istiyor. (DIŞ HABERLER)

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