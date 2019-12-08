Çocukları istismara uğrayan anne davadan vazgeçirilmeye zorlanıyor

Hatay'ın Arsuz ilçesinde dedeleri C.Ö.'nün cinsel istismarına maruz kalan 14 ve 15 yaşlarındaki iki kardeşin annesi G.Ö., karşılaştıkları baskıları anlattı. Yaşanan istismara ilişkin şikayetçi olmasından kaynaklı sürekli rahatsız edildiğini dile getiren G.Ö., davadan vazgeçirilmek istendiğini ancak tüm tehditlere rağmen gerekli cezanın alınması için mücadele edeceğini söyledi.

Sanığın tutuklanmadığına dikkat çeken G.Ö., 13 Kasım'da görülen ilk duruşmada da sanığın "Aramızda husumet var. Çocukların annesi bunu uyduruyor" diyerek kendini savunduğunu hatırlattı. Aralarında bir husumet olmadığına dikkat çeken G.Ö., sanığın emniyet ifadesini farklı verdiğini mahkemede ise bunu inkar ederek kendisine iftira atıldığını söyledi.

DAYANIŞMAYA VURGU

Daha önce sanık ile komşu olduklarını ancak olayın açığa çıkmasıyla birlikte çocuklarını korumak için başka bir yere taşındıklarını söyleyen G.Ö, bu süreçte eşinin de işsiz kaldığını ve kadın dayanışmasıyla hayata tutunduğunu söyledi. Bu süreçte Arsuz Belediyesi ve Kaymakamlığı'nın yanı sıra İskenderun Kadın Platformu'nun kendilerine kira desteği sunduğunu söyleyen G.Ö., "Çocuklarıma yeni bir hayat vermek için yeni bir eve taşındım. Kadın dayanışmasıyla mücadelemi yürütüyorum" diye belirtti.

"ÇELİŞKİLİ RAPOR VERİLDİ"

MA'dan Hamdullah Kesen'in haberine göre çocuklarının ve kendisinin psikolojik olarak tedavi gördüklerini anlatan anne G.Ö., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı ile Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde alınan kati rapor sırasında doktorların kendilerine, "Çocukları dışarı çıkarma. Çevre baskılara maruz kalmasın. Bu çocuk intihar yönelimi var" demesine rağmen çocuklara "Ruh sağlığı bozulmamıştır" diye raporunun verildiğini söyledi.

Çocuklarının antidepresan haplar kullandıklarını belirten anne G.Ö. verilen raporun bu durumla çeliştiğine dikkat çekti.

BASKI UYGULANIYOR

G.Ö. şikayetini geri çekmesi için kendisine uygulanan baskıları şöyle anlattı: "Çocuklarım tek başına parka gidemiyor. Eşimin sokak ortasında yolunu kesiyorlar. Kimliği belirsiz kişilerce gizli numaralardan aranıyorum. Gece geç vakitlerde kapım çalınıp, balkonuma taş atılıyor. Olayın mağduru olmama rağmen yasalardaki yetersiz düzenlemelerden dolayı çocuklarımı koruyabilmek için evi terk edip, başka bir yere taşındık. Benim can güvenliğim kime emanet. Bu olayı ortaya çıkarmak suç mu?"

Tüm annelere çağrıda bulunan G.Ö., "Çocuklarının her hareketini takip etsinler, yapısı bu, içine kapanık diye düşünmesinler. Mutlaka uzmanlarla görüşsünler. Çocuklarınız tacize uğradığında utanması gereken siz değilsiniz" dedi.

Hatay’ın Arsuz ilçesinde yaşayan 14 ve 15 yaşlarındaki iki torununa cinsel istismarda bulunmakla suçlanan dede C.Ö. (74) hakkında açılan davanın ilk duruşması 13 Kasım'da İskenderun 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. “Çocuğun cinsel istismarı” suçlamasıyla tutuksuz yargılanan fail C.Ö. duruşmada tutuklanmadı. Duruşma 16 Aralık'a ertelendi. (HABER MERKEZİ)

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