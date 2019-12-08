"Cinsel istismar" suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan kişi, yakalandı
Bursa'da 14 yıl hapis cezası bulunan "cinsel istismar" zanlısı E.A. yakalandı.
Fotoğraf: DHA
Bursa'da "cinsel istismar" suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A.'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde olduğu tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla, E.A. Gündoğdu Mahallesi'nde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (HABER MERKEZİ)
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