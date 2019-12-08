08 Aralık 2019 07:24

"Cinsel istismar" suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan kişi, yakalandı

Bursa'da 14 yıl hapis cezası bulunan "cinsel istismar" zanlısı E.A. yakalandı.

Polisler zanlıyı götürüyor

Fotoğraf: DHA

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    Bursa'da "cinsel istismar" suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. yakalandı.

    İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A.'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde olduğu tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla, E.A. Gündoğdu Mahallesi'nde gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (HABER MERKEZİ)

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