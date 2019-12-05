Öğrencisini istismar eden Kuran Kursu hocası tutuklandı

Eylem NAZLIER

İstanbul

İstanbul Fatih Atatürk İmam Hatip İlköğretim Okulu’nda ücretli öğretmenlik ve Kur’an Kursu hocalığı yapan Seyfettin Tekin öğrencisine cinsel istismarda bulunmak suçundan ceza aldı.

Tekin’in, Çağlayan’da bulunan İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan yargılandığı davanın karar duruşmasında iyi hali indirimi yapılarak sanık hakkında 28 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılanan sanık Seyfettin Tekin, karar sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSTİSMAR, ÇOCUĞUN İFADESİYLE ORTAYA ÇIKTI

B.A’nın ailesinden 3 yıl boyunca gizlediği cinsel istismar, 2017 yılında makat bölgesinde kanama şikayetiyle Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’ne götürülmesiyle anlaşıldı. Muayene sonucunda B.A’nın cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıktı. Annesinin suç duyurusunda bulunması üzerine B.A. Fatih Çocuk Büro Amirliği’nde yaşadıklarını anlattı. 2015 yılında 8. sınıftayken Kur’an Kursu hocası Seyfettin Tekin tarafından cinsel istismara uğradığını açıklayan B.A, hocanın kendisi ile çok ilgilendiğini, kıyafet, ayakkabı aldığını, her bayram kendisini hamama götürdüğünü bundan ilk başlarda şüphelenmediğini aktardı. B.A, bir gün okuldan çıktıktan sonra kursa gittiğini ve çok uykusunun geldiğini belirterek Tekin’in kendisine uyku ilacı gibi bir şey verdiğinden şüphelendiğini dile getirdi. B.A, şüpheliye uyumak istediğini söylediğinde şüphelinin ‘gel benim odamda uyu’ dediğini, uyuyup uyandıktan, Tekin’i yanında pantolonu giyerken gördüğünü, kendisinin ise pantolonsuz olduğunu ve makatın çok acıdığını ve ıslak olduğunu fark ettiğini anlattı. Olay yerinden hemen uzaklaşıp evine gittiğini daha sonra sanığın kendisini her gördüğünde özel bölgelerine dokunduğunu aktardı.

İTİRAF ETTİ

Cinsel istismarın çocuğun beyanıyla ortaya çıkmasının ardından aynı gün, Fatih Çocuk Büro Amirliği’ne çağrılan Seyfettin Tekin ise cinsel istismarı itiraf etti. Tekin, B.A’nın 3 sene önce İstanbul Fatih’te bulunan Atatürk İmam Hatip Kuran kursu derslerine girdiğini belirtti. B.A.’ya maddi yardımda bulunduğunu da beyan etti. Seyfettin Tekin, ifadesinde mağdur ile cinsel ilişkiye girmediğini ancak cinsel davranışlarda bulunduğunu ve pişman olduğunu söyledi.

MAHKEMEDEN İSTİSMARA İYİ HAL İNDİRİMİ

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında ise daha önceki ifadesini reddeden sanığa, çocuğun nitelikli cinsel istismarından 30 yıl hapis cezası verildi. Sanık hakkında iyi hal indirimi uygulayan mahkeme heyeti cezayı 25 yıla indirdi. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan verilen 3 yıl 9 ay hapis cezası da yine indirimle 3 yıl 1 ay15 güne çevrildi.

Dava süresince tutuksuz yargılanan sanık, karardan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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