07 Aralık 2019 18:10

Tasarruf gerekçesiyle işçi çıkartmaya hazırlanan Mercedes Benz'denrekor satış

"Tasarruf" gerekçesiyle 1100 çalışanını işten çıkarmayı planlayan Mercedes Benz, 2019'da toplam araç satışını geçen yıla göre yüzde 1,4 yükseltti.

Mercedes Benz

Fotoğraf: Pixabay

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    Mercedes Benz, 2020 yılına kadar hayata geçirmeyi planladığı "tasarruf planı" çerçevesinde 1100 çalışanını işten atmayı hedefliyor ancak şirketin geçen yıla göre satışını artırdığı açıklandı.

    Mercedes Benz’in son dönemlerde açıkladığı “tasarruf paketi” gündem olumuştu. Şirket, 1,4 milyar avro tutarındaki tasarruf hedefine hem işten çıkarmalarla hem de çalışma saatlerinde yapılacak indirim ile ulaşmak istediğini açıklamıştı.

    “Tasarruf planı” gerekçesiyle 1100 işçiyi atmayı hedefleyen Mercedes Benz, Çin, Amerika ve Almanya'da kasım ayında yaklaşık 210 bin satış rakamına ulaştığını ve bu rakamın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 daha fazla olduğu bilgisini paylaştı.

    Ayrıca yıllık 2,1 milyon araç satıldığını ve bu sayının da 2018 yılında satılan araçlardan yüzde 1,4 fazla olduğu belirtildi. Ana üretim ve pazar yeri olan Çin, Amerika ve Almanya'da bu verilere göre kârını daha da yükseltti.

    Rekor satışlar yapan Mercedes Benz’in "tasarrufu" ise işçi ve emekçileri vuruyor. Kriz yaygarası içinde kârına kâr katmaya çalışan Daimler’e karşı 22 kasımda Stuttgart’ta eylem yaparak işlerine ve geleceklerine sahip çıkmak isteyen işçiler, mücadeleyi devam etme kararlılığı içinde. (Stuttgart/EVRENSEL)

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