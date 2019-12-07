Mansur Yavaş: Otobüs alacaklarına dinozor almışlar

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2010 yılında 1940 olan belediye otobüs sayısının 1540'a düştüğünü belirterek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talebi doğrultusunda görevinden istifa eden selefi Melih Gökçek'e ithafen "Otobüs alacaklarına dinozor almışlar" dedi.

Hacettepe Ekonomi Topluluğu’nun düzenlediği söyleşide Mansur Yavaş’a, öğrencilere yapılan anket sonucu belirlenen sorular soruldu. Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"ÖNCEKİ DÖNEMDEN KALMA 400 MİLYON BORCUMUZ VAR, HACİZLER YAĞIYOR"

Belediye Başkanı seçildikten sonra Ankara'da neler değiştiği sorulan Mansur Yavaş, “Ankara’da çok şey değişti. Gelir gelmez saydamlığı ve şeffaflığı ortaya koyduk. İhaleleri kameralar önünde yapıyoruz, herkes görüyor ve ona göre itiraz ediyor. Düşünün bir boru ihalesini yüz binler izledi. Biz Ankaralılardan aldığımız vergileri nereye harcadığımızı göstermek istedik. Şimdi elektronik ihale sistemi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Katılımcı bir yönetim anlayışını benimsedik. Çeşitli konularda çalıştaylar yaparak, uzmanların önerilerini dinledik. Muhalefetin çok rahatsız olduğu bir durum daha var; tasarruflar ve hesap verebilirlik. Sizin paranızı harcıyoruz, kuruşunun bile nereye gittiğini bilmeniz gerekiyor. Tasarruf ediyoruz ama muhalefet bunu bir kenara koyduğumuzu düşünüyor ve buradan yap yatırımlarını diyor. Sadece 400 milyon eskiden kalma borcumuz var. Hacizler yağıyor. Bir yandan bunlarla boğuşuyoruz, diğer yandan yatırım yapmaya çalışıyoruz.”

"GÜNDE 40 OTOBÜS BAKIMA GİRİYOR"

Yavaş devamında belediyeye ait otobüslerin yetersiz olduğunu ifade etti:

“Projesi olmayan bir şeye bu kadar para yatırıldı. Neler olacağı önceden planlanmadı, akıllarına ne geldiyse onu yaptılar. Üniversiteler, meslek odaları karşı çıktı. Herkes karşı çıktı. Ama projenin yapılmasına bir kişi karar verdi. Eğer uzmanlara sorulsaydı, bu kadar para buraya harcanmamış olacaktı. Mesela, 2010 yılında belediyenin 1940 otobüsü varmış. 2014 yılında seçim oldu, Ankara’nın çevresi genişledi. 17 ilçe daha katıldı, nüfus arttı. Aradan 10 yıl geçiyor, 2020’ye geldiğimizde otobüs sayısı 1540. Günlük 40 tanesi bakıma gidiyor. Çevre ilçelere verilenlerle beraber 1330 otobüs kalıyor. Biz bunlarla hizmet vermeye çalışıyoruz. En son alım 2013 yılında olmuş, yaş ortalaması 10,5. Otobüs alacaklarına dinozor almışlar. Bence, şehrin öncelikleri yaşayanlarla birlikte tespit edilmeli, onlara sorulmalı.” (HABER MERKEZİ)

Melih Gökçek'in borçları bitmiyor: ABB’nin 118 milyon TL kira borcu çıktı

Melih Gökçek'in başkanlığında alınan ve kendisine tahsis edilen cipler satılıyor

Melih Gökçek, Ankara'nın otoparklarını eşinin SOS Vakfı'na peşkeş çekmiş

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait depoda Gökçek’in provokatif broşürleri çıktı

Reklam