Ankara Büyükşehir Belediyesine ait depoda Gökçek’in provokatif broşürleri çıktı

Birkan BULUT

Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait bir depoda, Eski Başkan Melih Gökçek'in yaptırmadığını iddia ettiği "Gökçek Gidecek Sol Gelecek" yazılı broşürler bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait Dikmen Vadisi'ndeki bir binada Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde hazırlanan provokatif broşürler bulundu.

Kafeterya olarak planlanan ancak depo olarak kullanıldığı belirtilen binada belediye meclis kararları, Türkiye Gençlik Kulübü Federasyonu üye kayıt defteri, çok sayıda CD, Osman Gökçek'in seçim afişleri ve “Gökçek Gidecek Sol Gelecek” yazılı broşürler ortaya çıktı. Birçok seçimde ortaya çıkan bu provokatif seçim materyalleri, 2009 yerel seçimlerinde “Gökçek Gidecek Sol Gelecek" sloganıyla hazırlanmış, hatta bilboardlara afiş olarak dahi yapılmıştı.

Gökçek, 2009'da broşürleri kendisinin yaptırdığını inkar etmişti.