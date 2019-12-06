CHP’den hasta mahpuslar için kanun teklifi: Rapora gerek kalmadan tahliye edilsinler

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, ağır hasta ve hasta mahpusların Adli Tıp Kurumu (ATK) raporuna ihtiyaç duyulmaksızın cezalarının ertelenmesine ilişkin Ceza İnfaz Kanunu’nda değişikliğe gidilmesi için teklifte bulundu. Aydoğan, Meclis Başkanlığı’na sunduğu kanun değişikliği teklifinde, Ceza İnfaz Kanunu'nun 16’ıncı maddesinin 3’üncü fıkrasında yer alan hasta mahpusların “Adalet Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenip Adli Tıp Kurumunca onaylanan rapor üzerine, infazın yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığınca verilir” ibaresinin çıkartılmasını istedi. Aydoğan, söz konusu kanunun “Hasta tutuklu ve hükümlülerin Adli Tıp raporuna gerek kalmaksızın hastane raporu ile cezalarının geri bırakılmaları” şeklinde değiştirilmesini önerdi.

"DURUMU AĞIR 457 HASTA TUTUKLU VAR"

Cezaevlerinde bulunan ağır hasta ve hasta mahpusların sayısına dikkat çeken Aydoğan, “İnsan Hakları Derneği’nin son verilerine göre hapishanelerde 457’si ağır olmak üzere 1333 hasta tutuklu/hükümlü bulunmaktadır. Dernek yetkilileri cezaevindeki OHAL uygulamalarının OHAL sonlandırılmasına rağmen kalıcı hale geldiğini ifade etmektedirler. Konu hakkında basında sayısız haber kamuoyu ile paylaşılmakta, tutuklu/hükümlü yakınları tarafından tarafımıza da bazı bilgiler ulaşmaktadır” dedi.

Cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerinin araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını öneren Aydoğan, şunları söyledi: “Sağlığı ve can güvenliği devletin güvencesi altında olan tutuklu ve hükümlülerin durumunun araştırılması ve sorunun çözüm yollarının belirlenmesi için tüm tarafların ve konu hakkında uzman kişilerin bir arada yürüteceği çalışmalarla Anayasanın 98. Türkiye Büyük Millet Meclisi İç tüzüğünün 104. ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını teklif ederiz." (HABER MERKEZİ)

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