64 yaşındaki hasta tutuklu Aydoğan yaşamını yitirdi

Urfa T Tipi 2 Nolu Cezaevi'nde tutuklu bulunan 64 yaşındaki Emine Aslan Aydoğan, Urfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi. 16 aydır tutuklu olan Aydoğan'ın böbreğinde tümör olduğu için 10 gün içinde 4 kere ameliyat edildiği ve 10 gündür yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Durumu kötüleşen Aydoğan'ın bu sabah yaşamını yitirdiği bilgisi ailesine ulaştırıldı.

Aydoğan’a HDP Viranşehir ilçe yöneticiliği yaptığı 2018 yılında gizli tanık ifadelerine dayandırılarak “terör örgütü üyeliği” iddiasıyla 8 yıl 7 ay hapis cezası verildiği belirtildi. 16 aydır tutuklu bulunduğu cezaevinde görme sorunu, safra kesesi rahatsızlığı ve böbrek tümörü hastalıklarını taşıyan Aydoğan'ın ailesinin tedavisinin yapılması ve tahliye edilmesi için Urfa Barosu İnsan Hakları Merkezine ve İnsan Hakları Derneği Urfa Şubesi'ne başvuruda bulundukları öğrenildi.

Yaşamını yitiren Aydoğan'nın cenazesi Urfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsi işleminden sonra cenazeyi alacak olan ailenin defin için Viranşehir'e götüreceği belirtildi. (Urfa/MA)