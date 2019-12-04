Fransa yarın grevde: "Ölene kadar çalış ve sefalet içinde yaşa" yasasına hayır

Irmak ERACAR

Strazburg

Fransa’da Emmanuel Macron hükümetinin milyonlarca emekçinin emeklilik hakkında kısıntılara neden olacak emeklilik reformu hazırlığı nedeniyle işçi ve emekçiler yarın için genel grev kararı aldı.

Sendika ve konfederasyonların çağrısıyla ulaşım, eğitim, sağlık, adalet, güvenlik gibi temel kamu hizmetlerinde çalışanların yanı sıra; havayolu, enerji, çöp, itfaiye, belediye ve idari iş kolları ve bu hizmetlerin özel sektördeki bazı çalışanlarının aynı anda greve çıkması Fransa’da hayatı felç edeceğe benziyor.

SENDİKALARDAN VE ÖĞRENCİLERDEN ORTAK AÇIKLAMA

Çağrıyı yapan CGT, FO, FSU, Solidaires, FİDL, MNL, ÜNL ve ÜNEF gibi farklı iş kollarını temsil eden sendika federasyonları ile öğrenci örgüt ve sendikalarının yayınladıkları ortak bildiride, hükümetin emeklilik reformu saldırısına karşı topyekün harekete geçilmesi ve mevcut sistemin iyileştirilmesi için iş kolları arası dayanışma ile mücadele edilmesi gerektiği vurgulandı.

LOKAL MÜCADELELER 5 ARALIK’TA BİRLEŞİYOR

Bildirinin devamında, “Birbirinden farklı iş kollarındaki ücretlilerin; iş güvencesi, çalışma koşulları ve kadın erkek eşitliği gibi konularda halihazırda lokal olarak devam eden irili ufaklı mücadeleleri ve bu sorunlara somut çözüm bulma isteği, 5 Aralık grevinin ana çatısını oluşturuyor. Hükümetin yeni emeklilik reformu, zaten var olan bu sorunları daha da derinleştirecek nitelikte” denildi. Ayrıca, sadece kamuda çalışanlarının değil özel sektör çalışanlarının, öğrencilerin, işsizlerin ve emeklilerin de greve katılımlarının bu noktada önemli olduğu belirtildi.

SİSTEM İNSANLIĞI VE DOĞAYI FELAKETE SÜRÜKLÜYOR

Libération gazetesinde yayımlanan "Aralık’ta Hep Beraber!" başlıklı ve 100’den fazla sendika temsilcisinin, kurumun, meslek örgütlerinin, öğrenci, kadın ve LGBT örgütlerinin imzaladığı ortak bildiride, “Sarı yelek eylemlerinin başlaması üzerinden bir yıl geçti fakat Macron, toplumun her kademesinde yükselen öfkeyi görmezden gelmekte hâlâ ısrarcı. Eğitimciler, acil servis görevlileri, güvencesizlikle boğuşan öğrenciler, gençler, çevreciler, işçiler, yaklaşan ekolojik felaket, milli eğitimde, SNCF ve posta idaresinde çalışanların intiharları, hastanelerde kabul edilemez düzeydeki çalışma koşulları, güvencesiz iş kontratları ve kağıtsız göçmenlerin sömürülmesi… Mevcut sistem, insanlığı ve doğayı hiç olmadığı kadar felakete sürüklüyor!“

“Öne sürdükleri yeni emeklilik reformuyla bu felaketi daha da derinleştiriyorlar. Zira bu yeni tasarıyla ya ölene kadar çalışacağız ya da sefalet koşullarında bir emekliliğe razı geleceğiz. Bununla birlikte; zaten var olan ücret eşitsizlikleri, kesintiler, doğum ve aile izinleri nedeniyle düşen çalışma saatleri/günleri ve dahi cinsiyet ayrımcılığı göz önüne alındığında, kadın çalışanlar için durum daha da vahim olacak. Baskı ve sömürü politikalarıyla elimizden almak istedikleri, hayatımız ve geleceğimizdir!” denildi.

EMEKLİLİK REFORMU: GEÇ YAŞTA DÜŞÜK MAAŞLA EMEKLİLİK

Peki emeklilik reformu ne getiriyor? Henüz bütün detayları açıklanmasa da, yeni emeklilik reformunda en çok tepki toplayan kısımlardan biri; yıpranma ve risk oranının yüksek olduğu meslek gruplarını dahi genel iş kollarıyla kategorik olarak aynı seviyeye getirip, neredeyse herkes için geç yaşta ve düşük maaşla emekli olmalarını öngörmesi. Hükümet, bu sayede yılda 8 milyar avro "tasarruf" planlıyor.

HÜKÜMET GREVE BAKIP ÖYLE AÇIKLAMA YAPACAK

Reforma ve yükselen toplumsal tepkilere karşılık 15 Aralık’ta Başbakan Édouard Philippe tarafından açıklama yapılacağı, hükümet tarafından ilan edildi. Macron yönetimi, grevin gidişatına bakıp ona göre pozisyon belirleme eğiliminde gibi görünüyor. Fakat grev günüyle, sözü edilen hükümet açıklaması arasında ön gün gibi bir zaman olması, bu kadar süre boyunca -şayet grev aynı katılımla devam ederse, neredeyse her anlamda kilitlenmiş bir ülke anlamına geleceği için, toplumdaki endişeler ve gerginlik had safhada.

MACRON VE HÜKÜMETİ SOSYAL HAREKETİ KÜÇÜMSÜYOR

Hükümet kanadı, geçen yıl başlayan sarı yelek eylemlerinde olduğu gibi hareketin pek büyümeden kendiliğinden söneceğini umarak soğukkanlı, olgun ve iyimser gibi görünse de Cumhurbaşkanı Macron’un konuya dair konuşurken “ayrıcalıklıların grevi” gibi küçümseyici bir tabir kullanması, toplumda yükselen endişe ve öfkeyi hâlâ doğru okuyamadığının bir kanıtı.

5 ARALIK GENEL GREVİNE KİMLER KATILACAK?

Ulaşım: Dört farklı sendikanın örgütlü olduğu ve sınırsız grev ilan edilen ulusal demiryolu kurumu SNCF, 5 Aralık günü iş yavaşlatarak/durdurarak hizmet kapasitesini yüzde 10’a düşürecek. Başkent bölgesi Île de France ve başkent Paris’i ülkenin geri kalanına bağlayan hızlı tren (TGV) hattı ve bölgeler içi hizmet veren tren hatlarının (TER) yüzde 90’ı çalışmayacak. Bunun anlamı, günlük tarifede görünen üç trenden sadece biri hizmet verecek. Bu oran bazı hatlarda beste bire kadar düşecek.

Altı sendikanın örgütlü olduğu, yine sınırsız grev ilan edilen Paris’in şehir içi ulaşım kurumu RATP; metro, otobüs ve tren seferlerini üçte bire düşürecek. Sefer azaltmaları 3 Aralık’tan itibaren başladı.

Ulusal bazda üç sendikanın örgütlü olduğu şehir içi ulaşım sektöründe; tüm kentlerdeki otobüs, metro ve tramvay seferlerinde yüzde 50’ye kadar düşüş gerçekleşecek. Aynı iş koluna ambulans şoförleri, nakliyeciler ve taksiler de dahil.

CGT’ye bağlı uçuş kontrolörleri sendikası UŞAÇ’ın çağrısıyla 5-7 Aralık tarihleri arasında havalimanlarında iş yavaşlatma eylemi gerçekleştirilecek. Birçok iç ve dış hat uçuşunda rötar ve iptaller bekleniyor. Yine de uçuşların yüzde 80’inin yapılacağı bildirildi.

Ulusal havayolu şirketi Air France’ın yer hizmetlerinde çalışanların da iş yavaşlatmaya katılacakları açıklandı.

Eğitim: Milli Eğitim’de örgütlü SNUipp-FSU ve UNSA Education sendikalarının çağrısıyla çoğunlukla orta dereceli okullarda öğrenci karşılama ve derslerin aksaması bekleniyor. İdari ve eğitim kadrosunda görevli toplam 1 milyon 200 bin çalışanın, 900 bini (yüzde 70) iş bırakacak, ortaokul ve lise öğretmenlerinin yüzde 50’si greve katılacak, ülke çapındaki okulların yüzde 40’i ise tamamen kapalı olacak.

Bazı yerlerde il ve ilçe belediyelerinin öğrencilere sunduğu, kantin, etüt saati gibi yan hizmetlerin de askıya alınacağı kesinleşti.

Sağlık: Bir süredir zaten grevde olan hastanelerin acil servis çalışanları ve doktorlar ise CGT ve FO’nun çağrısıyla, 5 Aralık’ta acil/hayatı vakalar hariç maksimum is yavaşlatmayla greve katılacaklarını belirttiler.

Bununla birlikte; bölge, departman ve kentlerin idari kurumlarında çalışanlar, ulusal posta kurumu, itfaiyeciler (acil hallerde hizmet garanti edildi), ulusal elektrik kurumu EDF, polis teşkilatı (acil hallerde hizmet garanti edildi), benzin istasyonu çalışanları ve sarı yelekliler de greve katılacaklarını duyurdu.

Ulusal Barolar Konseyi ise “ölü adalet” günü ilan ederek greve desteğini bildirdi.

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