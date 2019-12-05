Yerli elektrikli traktörün testleri yapılmadı mı?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından tanıtımı yapılan yerli üretim elektrikli traktörlerin OECD tarafından belirlenen standartlara göre gerekli testlerin yapılmadan satışa sunulduğu iddiaları Meclis gündemine taşındı.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut konu hakkında şu bilgileri paylaştı: “İstanbul Teknik Üniversitesinin katkıları ile gerçekleştirildiği, projenin ortağı ve uygulayıcısının da Derindere Motorlu Araçlar (DMA) olduğu bilinmektedir. Ancak, söz konusu firma tarafından üretilen elektrikli traktörlerin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından standartları belirlenmiş kriterlere göre testlerinin yapılmadan satışa sunulduğu ve satıldığı ifade edilmektedir. Gerçekleştirilmesi gereken testlerde traktörlerin kuyruk mili gücü, çeki gücü, hidrolik güç, iş güvenliği, ergonomi, insan sağlığı ve çevreye etkileri gibi performansı, bilimsel ve teknik deneylerle ortaya konmaktadır. Tarım ve orman traktörlerinin deneyleri gelişmiş ülkelerde ve ülkemizde OECD tarafından onaylanmış test merkezlerinde yapılmaktadır.”

FİRMAYA HANGİ TEŞVİKLER SAĞLANDI?

Konuyu Meclis gündemine taşıyan Ayhan Barut Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a şu soruları yöneltti:

Türkiye’nin ilk yerli elektrikli traktör üretimini gerçekleştiren ilgili firmaya teşvik ve destek anlamında hangi kolaylıklar sağlanmıştır?

Söz konusu firma kaç adet elektrikli traktör üretmiştir?

Üretilen elektrikli traktörlerin OECD tarafından belirlenen ve dünyanın bütün ülkelerinde geçerli olan test ve deneyleri yapılmış mıdır? Sonuçları ne olmuştur?

Üretilen elektrikli traktörlerden satış yapılmış mıdır? Kaç adet satılmış, hangi kurum ve kuruluşlara kaçar adet satış gerçekleşmiştir? Satışı yapılan traktörlerin test ve deney sonuçları nedir? Satış bedelleri ne kadardır?

Elektrikli traktörlerin belirtilen kriterler çerçevesinde test ve deneylerinin yapılmadığına dair iddialar duyulmaktadır. Böyle bir uygulama söz konusu mudur/doğru mudur?

Test ve deneyleri yapılmadan üretilmiş elektrikli traktörlerden 10-15 adet TİGEM’e satış yapıldığı iddia edilmektedir. Doğru mudur ve satış bedeli ne olmuştur? (Adana/EVRENSEL)

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