Kılıçdaroğlu’dan galoş giyen Erdoğan’a: Tozdan korkuyorsan orada ne işin var?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın galoş giyerek tarlaya girmesini eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Bir ülkeyi yöneten insan kendi ülkesinin toprağına galoşla basmaz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize'nin Fındıklı ilçesinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hasat festivalinde ayağına galoş giyerek tarlaya girmesinin fotoğrafını vatandaşlara gösteren Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Hesap veriyorsak orada kibir yoktur, halka saygı vardı. 17 yıldır hükûmeti yönetenler hesap vermiyor. Siyasetçi kibirliyse topluma yararlı olmaz. Bir ülkeyi yöneten bir insan kendi ülkesinin toprağına galoş çizme ile basmaz. Yağmur, çamur yok... Toprak hepimizi besler, toprağa neden galoşla basarız? Ayakkabımız toz olmasın diye. Giydiğim ayakkabı toz olur diye sakın ama sakın galoş çizme giymeyin. Tozdan, topraktan korkuyorsan orada ne işin var? İmkânımız olsa yalın ayak gezeriz, toprağın üzerinde. Ayağınızda çizme galoş ile birlikte fotoğraf çektireceksiniz. Allah bizi kibirden korusun" ifadesini kullandı. (HABER MERKEZİ)