Gülten Kaya: Ahmet Kaya’nın hatırasını talan etmelerine seyirci kalamazdık

Sanatçı Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya, “Ahmet Kaya'nın yarattığı değerleri 'film' adı altında yağmalamayı amaçlayan projelere, projelerin başında olan ve içinde yer alan kişilere karşı tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı beyan etmek isterim” dedi.

Gülten Kaya, avukatları Oktay Uğurlu ve Naki Demirçivi'yle birlikte Ahmet Kaya hakkında çekilen ve çekilecek filmler konusunda Cezayir Toplantı Salonu'nda açıklamalarda bulundu.

Son aylarda gerek basında gerek sosyal medyada 2000 yılında vefat eden Ahmet Kaya'nın hayatının film yapıldığına ve yapılacağına ilişkin muhtelif spekülatif haberlerin yayımlandığını hatırlatan Kaya, projeleri "rant odaklı" olarak değerlendirdi.

Bu tür girişimlere onay ve izinlerinin olmadığını daha önce yazılı bir basın açıklamasıyla kesin bir dille ifade ettiklerini belirten Kaya, "Buna rağmen, bahse konu spekülatif haberlerin ısrarla ve artarak devam ettiğini gözlemlemekteyiz” diye konuştu.

Ahmet Kaya’nın haklarını savunmanın hem ona hem de sevenlerine karşı sorumluluğun bir gereği olduğunun ifade eden Gülten Kaya, “Ahmet Kaya ile hayatında ne fiilen ne de düşünsel olarak tek bir kez dahi yan yana gelmemiş ve daha da önemlisi onun hakkında en ufak bir fikri dahi bulunmayan bazı kifayetsiz muhterislerin Ahmet Kaya'nın aziz hatırasını pervasızca incitmelerine ve talan etmelerine, onu özleyen, öğrenmek isteyen ya da onunla ilgili yeni bir şeyler izlemeyi veya dinlemeyi arzu eden milyonlarca hayranını istismar etmelerine, yanıltmalarına, hayal kırıklığına uğratmalarına daha fazla seyirci kalamazdık” açıklamasında bulundu.

"AHMET KAYA ŞARKISI OLMAYAN BİR AHMET KAYA FİLMİ"

Gülten Kaya, Ahmet Kaya şarkısı olmayan bir "Ahmet Kaya filmi" yapılmaya çalışılmasının absürt olduğunu söyleyerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ahmet Kaya'nın bin bir emek ve özenle ürettiği eserlere ve 'gerçek' hayat öyküsüne yer verilmeden bir Ahmet Kaya filmi hazırlanması, üstelik bunun hukukun ve yasaların manipüle edilerek yapılması, üstüne üstlük basına bunun hem bir Ahmet Kaya filmi olduğunun hem de Ahmet Kaya'nın hayatının birebir yansıtılmayacağının açıkça beyan edilmesi ve bu istismarın adeta bir maharet sayılması sanat hırsızlığı, sorumsuzluk daha da ötesinde ahlak yoksunluğudur.

Yapılan iş 'bir sanatçının başka bir sanat dalı üzerinden yağmalanması'dır. Ahmet Kaya'nın yarattığı değerleri 'film' adı altında yağmalamayı amaçlayan projelere, projelerin başında olan ve içinde yer alan kişilere karşı tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı sizlerin önünde beyan etmek isterim. Film sektöründe bilinen dağıtım ve yayın şirketlerine de gerekli yasal bildirimlerde hukuki temsilcilerimiz üzerinden başvurduğumuzu da paylaşmak isterim.” (AA)

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