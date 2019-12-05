Kolombiya'da genel grev ve kitlesel halk eylemleri sürüyor

Kolombiya'da, sendikaların yanı sıra öğrenci grupları ve yerli örgütlerinin ilan ettiği 3'üncü grev çerçevesinde ülke genelinde hükümet karşıtı gösteriler düzenlendi.

Nüfusu 49 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yapılan barış anlaşmasının tam olarak uygulanmadığı iddiaları ve toplum liderlerine yönelik suikastların devam etmesi gibi nedenlerin halkta oluşturduğu hoşnutsuzluğun yanı sıra hükümetin ücretler ve emeklilikle ilgili planladığı değişiklikler karşısında 21-27 Kasım tarihlerinde gidilen grevlerin ardından yeniden bir günlük genel grev ilan edildi.

Grevin örgütleyicilerinin hükümetin toplumun farklı kesimleriyle oluşturduğu Büyük Ulusal Diyalog Masası'na dahil olmasına rağmen gidilen genel grev çerçevesinde, başkent Bogota'nın yanı sıra Bucaramanga, Cali, Medellin, Villavicencio, Manizales, Pereira, Tunja ve Cartagena gibi önemli şehirlerde hükümet karşıtı protestolar düzenlendi.

Bazı kentlerde polis hükümeti protesto eden halka saldırırken, Bogota'da düzenlenen yürüyüşlerde gerilim yaşanmadı.

Ülkenin Cauca Yönetim Bölgesi kırsalından gelen yerli temsilcilerinin de destek verdiği kitle, kentin tarihi merkezindeki Bolivar Meydanı'nda toplandı. Yoğun güvenlik önlemleri alınan ve Bogota Büyükşehir Belediyesinin son dakikadaki izniyle halka açılan meydanda gün boyu bekleyen ve çoğunluğu öğrencilerden oluşan yüzlerce kişi, daha sonra yeniden kent merkezine doğru harekete geçti.

Bogota'daki en işlek yollardan 7'nci Cadde'de ilerleyen halk, caddeyi Ulusal Müze önünde araç trafiğine kapattı. İlerleyişini sürdüren ve Hippi Parkı'na ulaşan kitle, burada da trafiği durdurdu.

KOLOMBYA’DA NE OLUYOR?

Başkent Bogota ile birçok önemli kentte gerçekleştirilen halk eylemlerinde şu ana kadar 4 kişi hayatını kaybetti, 379'u polis 749 kişi yaralandı.

Kolombiya'da yarın yeniden genel grev ilan etmesi beklenen sendikalar, özelleştirmelerden vazgeçilmesi, son 2 yılda öğrenciler ve yerlilerle varılan mutabakatlara sadık kalınması, barış anlaşmasının uygulanması, toplum liderleri ve muhtarlara yönelik suikastler karşısında adım atılması, halka yönelik şiddet uygulamakla suçlanan Kolombiya polisi toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD'ın lağvedilmesi, emeklilik ve ücretlerle ilgili yasa tasarısının geri çekilmesi ve vergilerin hafifletilmesi gibi taleplerde bulunuyor. (AA)

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