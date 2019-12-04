Mühendis, iş cinayetinin sorumluluğunu hayatını kaybeden Sedat Yeşilköy'e attı

Serman Elektrik İşçisi Sedat Yeşilköy’ün ölümüne neden olan iş cinayetiyle ilgili davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmada savunma yapan Serman Elektrik'in Patronu Şeref Sarman, sorumluluğu Özpınar Plastik'e attı. Oğuz Yıldırmaz ise hayatını kaybeden Sedat Yeşilköy'ü sorumlu tuttu. Yeşilköy ailesinin avukatlarının görevsizlik talebini değerlendiren mahkeme heyeti, görevsizlik talebini reddederek bir sonraki duruşmanın 1 Nisan Günü saat 10.05'te yapılmasına karar verdi.

GÖREVSİZLİK TALEBİ: KASTEN ÖLDÜRMEDEN YARGILANMALILAR

İstanbul’da bakımını yaptığı trafonun patlaması sonucu yaşamını yitiren Serman Elektrik AŞ İşçisi Sedat Yeşilköy’ün ölümüne ilişkin açılan davanın ilk duruşması Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Taksirle insan öldürme suçlamasıyla asli sorumlu olarak yargılanan Serman Elektrik AŞ Patronu Şeref Serman ile aynı suçlama ile tali kusurlu olarak yargılanan Elektrik Teknisyeni Hüseyin Tilki ve Mühendis Oğuz Yıldırmaz'in hazır bulunduğu duruşmaya aynı suçlama ile tali kusurlu olarak yargılanan Özpınar Plastik Fabrikası Patronu Mehmet Yılmazer katılmadı.

Sedat Yeşilköy'ün ailesi ile avukatlarının hazır bulunduğu duruşmayı Emek Partisi yöneticileri de takip etti. 10.15'te başması gereken duruşma 3 saat gecikme ile saat 13.30'da başladı.

Duruşmada ilk olarak söz alan Avukat Ahmet Ergin, görevsizlik talep etti. Ergin "Eldeki verileri sayarak bu sonuca ulaşıyoruz. Kast veya kasten öldürme hükmünü ağır ceza mahkemesi kurar. Kastıı verecek olan ağır ceza mahkemesidir" dedi.

Mahkeme başkanı talepleri dinledikten sonra karar vereceğini söyledi.

SERMAN: ÖZPINAR PLASTİK'İ SUÇLADI

Ardından savunma yapan Şeref Sarman, "Bizim bakım ekibimiz bir teklif verir ve gider. Ben yeri görmedim. Bizim daha önce işletme sorumluluğumuz vardı. 2019 için de aradık ama bizimle sözleşme yapmadılar. Biz devamlı onlara trafonun bakımını yapmalarını söylüyorduk, uyardık. Biz firma olarak Özpınar Plastik isimli firmanın 2017-2018 yılları için elektrik yüksek gerilim işletme sorumluluğunu yüklendik. 2019'a dair firma ile anlaşamadığımız için sadece ocak ayında son defa bakım işlemi yapacaktık. Olay tarihinde firmamızda görevli olan Oğuz Yıldırmaz, Hüseyin Tilki ve Sedat Yeşilköy oraya gitti. O gün yaşananları ben net olarak bilmiyorum. Aldığım bilgi, trafonun ve kesicinin bakımlarının yapıldığı, fabrikanın dış kısmında bulunan trafo kabininde de çalışma yapıldığı yönünde. Kazanın ne sebeple yaşandığnı bilemiyorum. Şirket sahibi olarak kusurumu kabul etmiyorum" dedi.

YILDIRMAZ SORUMLULUĞU SEDAT YEŞİLKÖY'E ATTI

Oğuz Yıldırmaz, Serman Elektrik'te 2018 mart ayından beri çalıştığını söyledi. Yıldırmaz, sorumluluğu Sedat Yeşilköy'e attı: Özpınar isimli firma ile trafo bakımı için tek seferlik anlaşma yapılmıştı. Saat 10.00 civarı gittik, Sedat Yeşilköy ile birlikte trafo ünitesinde çalıştık, işi bitirdik ve çıktık. Ben sonra Hüseyin Tilki'nin yanına trafo odasına gittim.

Mahkeme başkanı, BEDAŞ'tan talepte bulunularak elektriğin kesilmesi gerekliliğini hatırlatınca Yıldırmaz, "Ekip şefimiz Sedat Yeşilköy'dü. Bunu O'na bildirdik. O da elektrik kesilmeden çalışabileceğini söyledi, ben de kendisine güvendim. 1 ya da 1 buçuk saat kadar çalışma sürdü" dedi.

Yıldırmaz'ın avukatı ise "Teknik olarak müvekkilim ile beraber girmişler, iş bitmiş. Sonra tekrar girmiş. Niye girdiği belli değil. Teknik hususlar yerine girilmiştir. Bunun olması için üstteki enerjili kısma el uzatılması, ya da bir şey yapılması gerekiyordu" diyerek Yeşilköy'ü suçladı ve beraat talep etti.

YILDIRMAZ: SERVİS RAPORUNDAKİ İMZA BANA AİT DEĞİL

Ardından Avukat Ahmet Ergin sorularını sordu. Ergin, Yıldırmaz'a şirketteki görevini sordu. Yıldırmaz, "Hepimiz aynı görevdeyiz, aramızda ast-üst ilişkisi yoktur" diye yanıt verdi.

Yıldırmaz "İşletmede sorumlu mühendis var mıdır?" sorusuna "Ben değilim" diye yanıt verdi.

Ergin, Kuvvetli Akım Elektrik Tesisileri Yönetmeliği'ne göre yapılan işte sorumlu bir mühendisin olması gerektiğini hatırlattı. Yıldırmaz ise "Böyle bir işletme sorumlusu yok" diye yanıt verdi.

Yıldırmaz, hiç iş kazası olmamış gibi düzenlenen servis raporundaki imzanın kendisine ait olmadığını, kim tarafından atıldığını bilmediğini söyledi.

Şeref Serman'ın Avukatı Behlül Ablak, "Koruma kıyafetleri verildi mi, ayrıca BEDAŞ'ın elektriği kesmesi ile ilgili hususu Şeref Selman'a bildirdi mi?" diye sordu. Yıldırmaz, kişisel koruyucu donanımları olduğunu savundu. Yıldırmaz, BEDAŞ'ın elektriği kesmesi ile ilgili sorumluluğu yine Sedat Yeşilköy'e attı.

Ardından Hüseyin Tilki savunma yaptı. Elektirik teknisyeni olduğunu söyleyen Tilki, iş cinayetinin olduğu gün yaşananları anlatarak "BEDAŞ'tan enerjinin kesilmediğini söyledik. O da daha önce böyle çalıştıklarını söyledi. Tecrübesine güvenerek bir şey olmaz dedik" dedi.

"EŞİM ÇOK YOĞUN ÇALIŞIYORDU, KAZADA KUSURU OLAMAZ"

Daha sonra Sedat Yeşilköy'ün eşi Aynur Yeşilköy konuştu. Eşinin çok yoğun çalıştığını söyleyen Aynur Yeşilköy, "Altıda eve geliyordu, dokuzda yine çağırıyorlardı. Eşim BEDAŞ'ta 18 yıl çalıştı, işinde çok tecrübelidir. Sanık savunmalarına göre eşim intihar etmiş. Eşim intihar edecek son insandır. Gerçekleşen kazada kusurunun olduğunu kabul etmiyorum. Sanıkların ihmali olduğunu düşünüyorum, şikayetçiyim" dedi.

Yeşilköy ailesinin avukatı Ahmet Ergin, tüm vekiller adına davaya katılmayı talep ederek şunları söyledi: Yaşanan olay ve hazırlık aşamasında alınan beyanlarla uyuşmayan sanık savunmalarını kabul etmiyoruz. Sanıkların bir kısmının yapması gereken Hüseyin Tilki'yi ayırarak diğer sanıkların yapması gerekenleri yapmadıkları ortada. Bakım sorumlusu olmadan müdahale edemezler. Ayrıca enerji kesilmeden trafoya müdahale edilemez. Alt kısım ya da üst kısım diye bir ayrım olamaz. Yönetmelik kesindir. Elektiriğin tamamen kesilmesi sağlanmamıştır. Koruyucu önlemleri almamışsanız oraya işçinizi sokmamalısınız. Kasten öldürmenin ihmali davranışşa gerçekleştiğini düşünüyoruz ve bu nedenle görevsizlik kararı verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Mustafa Söğütlü ise sanık savunmalarına itiraz ederek, "Bazı mesleklerde kanun belli şekil şartları arıyor. Sorumlu mühendis bulunduracaksın, o mühendis denetleyecek. Gereken önlemler alınmamışsa iş yerine sokmayacaksın. Siz şimdi 'Sedat Yeşilköy dedi, biz de yaptık' gibi bir takım ifadeler kullanıyorsunuz. Yönetmelik açık yani yeni mezun olmuş bir doktor ameliyata girip hata yapınca, '50 yıllık sağlık çalışanıydı o dedi yaptım' deme şansı yoktur. Sorumluluk o doktara aittir" dedi. Söğütlü, "O yüzden görevsizlik kararı verimesini talep ediyoruz" dedi.

Avukat Deniz Ergin ise "Mevzuattaki düzenlemeler yerine getirilmemiştir. Olası kast unsurunun tartışılması gerekir" dedi.

Taleplerin ardından karar için ara veren mahkeme, görevsizlik talebi ile keşif talebini reddetti, bir sonrakiduruşmanın 1 Nisan'da saat 10.05'te görülmesine karar verdi.

İDDİANAMEDEN: KURALA UYULMADAN ÇALIŞTIRILDI

İddianamede yer alan bilirkişi raporu, zincirleme ihmaller ve delilleri karartma çabasını ortaya koydu. Raporda, “Çalışma esnasında kullanılmak amacıyla bulundurulması gereken kauçuk halı, kauçuk çalışma eldiveni ve izole sehpanın bulunmadığı, bu malzemelerin kazadan sonra konulduğu” ifadeleri yer aldı.

Bakım ve onarım işinin fabrika iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ve işletme sorumlusu tarafından koordineli yürütülmesi gerektiğine vurgu yapılan iddianamede, Serman Elektrik firmasının bina projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri yani "az tehlikeli işler" alanında yetkili olmasına rağmen yapılan işin "tehlikeli işler" sınıfında olması nedeniyle böyle bir bakım ve onarım işini yapmaması gerektiği de tespite yer verildi.

Patronların alınması gereken her türlü tedbiri almakla yükümlü tutulduğu hatırlatılan iddianamede, işyeri dışından uzman kişi veya kuruluşlardan hizmet alınmasının patronun sorumluluklarını kaldırmayacağı ifade edildi.

Az tehlikeli işler yapmasına rağmen tehlikeli işler kodunda faaliyet yürüten Serman Elektrik AŞ patronu Şeref Serman’ın asli kusurlu, Özpınar Plastik Patronu Mehmet Yılmazer, Serman Elektrik firmasında elektrik mühendisi olarak görevli olan ve Yeşilköy’ün yanında sorumlu olarak duran Oğuz Yıldırmaz ile tespit edilen aksaklıklara ve eksik malzemelere rağmen çalışmaya devam eden muhtemel elektrik arkının, çarpmanın ve kaçağın olma ihtimalini göz ardı eden Elektrik Teknisyeni Hüseyin Tilki’nin tali kusurlu bulunduğu bildirildi.

İddianamede yaşamını yitiren Yeşilköy’ün de uygun kişisel güvenlik donanımlarını almasına ve mesleki tecrübesine rağmen başta eldiven ve baret takmaksızın çalışmaya devam etmesi nedeniyle tali kusurlu bulunduğu ileri sürüldü. İddianamede şüphelilerin taksirle ölüme neden olma suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianamede denetleme görevini yerine getirmeyen kamu kurumları ve BEDAŞ’ın rolü ve sorumluluğuna ilişkin ise herhangi bir şeyin yer alamaması tepkilere neden olmuştu.

SEDAT YEŞİLKÖY KİMDİR?

Emek Partisi (EMEP) üyesi olan Sedat Yeşilköy’ün bütün hayatına yayılan işçilik yaşamı, daha çocuk yaşlarında girdiği Bayrampaşa İnönü Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümünü kazanması ile başladı. Emek Partisi ile de yaz tatillerinde yaptığı çıraklık sırasında tanıştı.

Bütün hayatını örgütlü bir işçi olarak sürdüren Yeşilköy, üniversiteyi okuduğu Ordu’da gençlik mücadelesinin yanında fındık tarlalarında da çalışma yürüttü.

İşçilik yaşamının 17 yılını BEDAŞ işçisi olarak geçiren Yeşilköy, BEDAŞ’ta TES-İŞ işyeri baştemsilciliği de olmak üzere işçi sendikalarında aktif görev aldı.

Emek Partisinde bir dönem ilçe başkanlığı, 2 dönem ilçe yöneticiliği yapan Sedat Yeşilköy, evli ve 2 çocuk babasıydı. (İstanbul/EVRENSEL)

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