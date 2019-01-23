İş cinayetinde hayatını kaybeden Sedat Yeşilköy nasıl öldü?
EMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Beyza Metin ile iş cinayetinde hayatını kaybeden Sedat Yeşilköy'ün ölümünü konuştuk.
23 Ocak 2019 15:57Son Düzenlenme Tarihi: 23 Ocak 2019 17:17
İstanbul’da Özpınar Plastik fabrikasının enerji sisteminde trafo bakımı sırasında yaşanan patlamanın ardından EMEP üyesi işçi Sedat Yeşilköy tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yeşilköy'ün ölümü hemen her gün yaşanan iş cinayetlerini yeniden tartışmaya açtı. EMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Beyza Metin ile iş cinayetinde hayatını kaybeden Yeşilköy'ü ve iş cinayetlerinin sebeplerini konuştuk. (EVRENSEL WEB TV)
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