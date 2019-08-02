Sendikalaştıkları için işten atılan Saica Pack işçilerinin direnişi sürüyor

Sakarya Söğütlü’de 3. OSB'de bulunan Saica Pack fabrikasında Türk-İş'e bağlı Selüloz-İş sendikasına üye oldukları için işten atılan 6 işçinin işe geri dönmek için başlattıkları direniş devam ediyor. Fabrika önünde kurdukları çadırda 66 gündür direnişlerini sürdüren işçilere, dayanışma ziyaretleri sürüyor.

Selüloz-İş Sendikasının örgütlü olduğu fabrikalardan dayanışmaya gelen temsilciler desteklerini iletti. Yürüttükleri çalışma sonucu topladıkları dayanışma kolilerini yanlarında getiren işçiler, direnen işçilerin her zaman yanında olduklarını ve işçilerin arasındaki birlik ve dayanışmanın kaçınılmaz olduğunun altını çizdiler.

Ağır çalışma koşullarına karşı sendikalaşmanın her işçi için hak olduğunu belirten işçiler, baskı ve yıldırma politikalarına karşı ‘gücümüz birliğimizdir’ diyerek tüm sendikalara ve STK’lara dayanışma çağrısı yaptı. (Sakarya/EVRENSEL)

Saica Pack’ta sendika düşmanlığı: 6 işçi 35 gündür direniyor