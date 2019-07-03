Saica Pack’ta sendika düşmanlığı: 6 işçi 35 gündür direniyor

Sakarya’nın Söğüt ilçesinde bulunan Saica Pack fabrikasında 6 işçi sendikalaştığı için işten atıldı. İşçiler sendikalı olarak işe geri dönmek için 35 gündür 3. OSB’de bulunan fabrika önünde direniyor.

Sakarya Söğüt’te 3. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Saica Pack fabrikasında sendika kıyımı yaşandı. Ağır çalışma koşullarına karşı Türk-İş’e bağlı Selüloz-İş Sendikasına üye olan işçiler daha sonra yetki başvurusunda bulundu. Çalışma Bakanlığının Selüloz-İş için yetki tespiti yapmasının ardından patron 6 işçiye istifa dilekçesi imzalatmaya çalıştı. Dilekçeyi imzalamayan işçiler daha sonra işten atıldı. İşçiler fabrika önünde kurdukları çadırda 35 gündür direnişlerini sürdürüyor.

İşten atılan işçilerden Erkan Gürlü, taleplerini ve direnişlerini Evrensel’e anlattı. OSB’de sendikalaşan ilk fabrika olduklarını söyleyen Gürlü, diğer fabrikada çalışan işçilere de sendikalaşma çağrısında bulundu.

35 gündür sürdürdükleri direnişlerinde destek görmediklerini ifade eden Gürlü, Sakarya’daki sendikalara, emek örgütlerine, siyasi partilere ve kitle örgütlerine dayanışma çağrısında bulundu. (Sakarya/EVRENSEL)