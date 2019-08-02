Altın madenine "devletin bekası" bahanesi

Burcu YILDIRIM

Ankara

Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Mursal köyünde mahkeme kararına rağmen maden aranması için sondaj çalışması yapılıyor. 2018 yılında başlayan ardından durdurulan maden araması 3 ay önce “devletin bekası” bahanesiyle yeniden başlatıldı. Yöre halkı, çevredeki 15 köyün içme ve kullanma suyunu sağlayan Mursal’da yapılan sondaj çalışmaları nedeniyle endişeli. Mursal Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Dehmen, “Devlet, bu haliyle kendi yasalarını çiğniyor” dedi.

Mursal köyünde 16 Haziran 2018 tarihinde maden arama çalışmalarıyla birlikte kendilerinin de mücadeleye başladığını anlatan Hüseyin Dehmen, “ÇED raporu olmadan MTA, Enerji Bakanlığı, valilik ve kaymakamlık anlaşarak madene izin verdi. Maden, köy muhtarı ve köyden 11 kişinin imza ve onayının olması gerekirken 5 kişinin imzasıyla çalışmaya başladı” dedi. Bu hukuksuzluğun üzerine mahkemeye başvurduklarını, iki mahkemenin de kendi lehlerinde karar vererek yürütmeyi durdurma kararı aldığını ifade eden Dehmen şunları aktardı: “Ancak bundan üç ay önce de Sivas Vali Yardımcısı muhtarı çağırarak o bölgede maden aranacağını söylüyor. Bunun üzerine muhtar şerh koyarak ‘Yasa dışı bir arama yapılıyor, buna onay veremem’diyor.”

Fotoğraf: Evrensel

"DEVLET KENDİ YASALARINI ÇİĞNİYOR"

Muhtarın bu tepkisi üzerine vali yardımcısının, ‘Bu, ülkenin bekası. Eğer orada bir gelir kaynağı varsa ülkenin çıkarı ve menfaatleri önemli. Biz orada çalışma yapacağız’ dediğini ileten Dehmen, devletin kendi yasalarını çiğnediğini ve yasa dışı bir çalışma yaptığını söyledi. Muhtarlık ve köy halkının, susturulduğuna da değinen Dehmen, “Köyden 7 ile 10 kişinin içeri alınacağı söylenerek insanların korkutulduğu yönünde duyumlar alıyoruz” diye konuştu.

KÖYÜN 4’TE 3’Ü HAZİNEYE DEVREDİLDİ

Maden arama çalışmalarının kolaylıkla yapılması için 2018’de köydeki mera alanlarının hazineye geçirildiğine de dikkat çeken Dehmen, “Yani bu maden arama işinin alt yapısı 2018’de oluşturulmuş. Şimdi sondaj çalışması yapılan bölgede, insanların hakkı olmadığı devletin hazineye ait arazisi olduğunu söylüyorlar” dedi. Bölgede bir maden çalışması yapılırsa buradan çıkan su ile beslenen civardaki 15 köyün ve Divriği ilçesinin sulama ve içme suyunun zehirleneceğini belirten Dehmen, “Bu bölgede arıcılık ve hayvancılık yapılıyor. Maden buradaki insanları, hayvanları ve doğayı komple etkileyecek. Köyümüzde bunu onaylayan kimse yok ama itiraz etmeye korkuyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

"AĞAÇLAR İKİ SENEDİR CEVİZ VERMİYOR"

Mursal’a 30 kilometre uzaklıkta olan Bakırtepe köyünde de 15 yıllık hukuk mücadelesine ve yine yürütmeyi durdurma kararı olmasına karşın altın madeni işletildiğini söyleyen Dehmen, “Şu anda orayı mahvetmişler, içme suları yok. Hiçbir bitki büyümüyor. Geçen sene bu civarda köy köy dolaştık. Yaşlı biz teyze, bana ceviz ağaçlarını göstererek ‘Bak oğlum, ben iki senedir buradan ceviz alamıyorum. Sulamama rağmen ceviz ağaçları kuruyor. Domates salatalık çiçek açıyor ama ürün vermiyor ‘demişti. Bunun sebebi ise yine orada kurulan santralden çıkan suyun minerallerinin eksik olmasıymış” ifadelerini kullandı.

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