â€˜DivriÄŸiâ€™nin tek su kaynaÄŸÄ±nÄ± siyanÃ¼rle zehirleyeceklerâ€™

CHP'li GÃ¼lizar BiÃ§er Karaca baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki heyet, Sivasâ€™Ä±n Mursal kÃ¶yÃ¼nde siyanÃ¼rlÃ¼ altÄ±n madeni projesine karÅŸÄ± direnen kÃ¶ylÃ¼leri ziyaret etti.

CHP DoÄŸa HaklarÄ±ndan Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Gülizar Biçer Karaca baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki heyet, Sivas’Ä±n DivriÄŸi ilçesine baÄŸlÄ± Mursal köyünde planlanan siyanürlü altÄ±n madenciliÄŸi projesi için baÅŸlatÄ±lan sondaj çalÄ±ÅŸmalarÄ±na karÅŸÄ± direnen köylülerin mücadelesine destek oldu. Burada konuÅŸan Biçer Karaca, “Planlanan siyanürlü altÄ±n madenciliÄŸi suyu zehirleyecek, DivriÄŸi ilçesi ve çevre köyleri de yaÅŸanmaz hale getirecektir” dedi.

DivriÄŸi’ye baÄŸlÄ± Mursal köyünde maden rezervlerini tespit etmek amacÄ±yla Maden Tetkik Arama (MTA) tarafÄ±ndan Sivas ValiliÄŸi’nin izniyle baÅŸlatÄ±lan sondaj çalÄ±ÅŸmalarÄ± bölge halkÄ±nÄ±n tepkisine neden olmuÅŸtu. Hukuki süreç tamamlanana kadar bölgede herhangi bir çalÄ±ÅŸma yapÄ±lmamasÄ±nÄ± isteyen köylülere raÄŸmen TOMA’lar ve kolluk güçlerinin ablukasÄ± altÄ±nda baÅŸlatÄ±lan çalÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan CHP heyeti Mursal köyündeydi.

'DÄ°VRÄ°ÄžÄ° VE ÇEVRE KÖYLERÄ° YAÅžANMAZ HALE GELECEK'

DoÄŸa HaklarÄ±ndan Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Denizli Milletvekili Biçer Karaca baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki heyette TBMM Ä°dare Amiri ve Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Sivas Milletvekili UlaÅŸ Karasu, Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, NevÅŸehir Milletvekili Faruk SarÄ±aslan ve Ä°stanbul Milletvekili Sibel Özdemir ile birlikte DivriÄŸi Belediye BaÅŸkanÄ± Hakan Gök ve partinin il ve ilçe baÅŸkanlarÄ± yer aldÄ±.

Dört farklÄ± noktada süren sondaj çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yerinde inceleyen heyet ardÄ±ndan DivriÄŸi halkÄ±nÄ±n tek içme su kaynaÄŸÄ± olan Mursal BarajÄ±’nÄ± ziyaret etti. Burada yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Biçer Karaca ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Burada topraÄŸÄ±na, suyuna, geleceÄŸine sahip çÄ±kan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za terörist muamelesi yapÄ±larak Mursal Köyü zorla iÅŸgal edilmiÅŸ durumdadÄ±r. Bölgenin yegane tarÄ±msal sulama ve içme su kaynaÄŸÄ± olan Mursal BarajÄ±’na 600 metre mesafede yapÄ±lan sondaj çalÄ±ÅŸmalarÄ± ve gelecekte planlanan siyanürlü altÄ±n madenciliÄŸi suyu zehirleyecek, DivriÄŸi ilçesi ve çevre köyleri de yaÅŸanmaz hale getirecektir.”

‘AKP GENEL BAÅžKANI BÄ°R TERCÄ°H YAPMALI: YA ALTIN, YA YAÅžAM’

Ä°lgili yönetmelikler gereÄŸi içme ve kullanma suyu rezervuarlarÄ±nÄ±n koruma alanÄ±nÄ±n bir kilometre olduÄŸunu hatÄ±rlatan Biçer Karaca, halkÄ±n karÅŸÄ± çÄ±kmasÄ±na raÄŸmen yapÄ±lan sondaj çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n hukuksuzluÄŸunun altÄ±nÄ± çizdi. Sondaj faaliyetinin hukuksuz olduÄŸu kadar büyük bir çeliÅŸkiyi de ortaya çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Biçer Karaca sözlerine ÅŸöyle devam etti:

“AKP Genel BaÅŸkanÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± ‘100 Günlük Eylem PlanÄ±’nda burada kurulacak içme suyu tesisinin müjdesini verirken, bugün madenler kurmak için sondaj çalÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ±n anlamÄ± nedir? AKP Genel BaÅŸkanÄ± bir tercih yapmak durumunda: Ya maden için DivriÄŸi’nin tek içme ve tarÄ±msal sulama kaynaÄŸÄ±nÄ± yok edecek projeye halka raÄŸmen izin verecek, ya da derhal sondaj çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± durduracak. Bizim bu konuda tavrÄ±mÄ±z çok net; çalÄ±ÅŸmalar durdurulmalÄ± çünkü altÄ±n insan yaÅŸamÄ±ndan daha deÄŸerli deÄŸildir.”

DivriÄŸi’nin yoÄŸun göç veren bir bölge olduÄŸunu ve su kaynaÄŸÄ± yok edilirse bölgede yaÅŸamanÄ±n mümkün olmayacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen Biçer Karaca dünyanÄ±n ve Türkiye’nin farklÄ± yerlerinde yaÅŸayan tüm SivaslÄ±lara da çaÄŸrÄ± yaptÄ±:

“HalkÄ±n topraklarÄ±nÄ± suladÄ±ÄŸÄ±, o topraklardan yetiÅŸen ürünlerle çocuklarÄ±nÄ±, torunlarÄ±nÄ± beslediÄŸi Mursal Köyü’nün verdiÄŸi mücadeleye DivriÄŸili olmakla övünen herkes destek olmalÄ±. SaraylarÄ±nda kulaklarÄ± saÄŸÄ±r, vicdanlarÄ± kör olanlarÄ±n DivriÄŸililerin haykÄ±rÄ±ÅŸÄ±nÄ± duyabilmesi için bu sesi hep beraber büyütmek zorundayÄ±z.”

'SÜRECÄ° TAKÄ°P EDECEÄžÄ°Z'

Devam eden hukuk mücadelesini yakÄ±ndan takip edeceklerini belirten Biçer Karaca; “Yetkililerin DivriÄŸi’nin karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu bu büyük tehlikeyi göreceklerini ve çalÄ±ÅŸmalarÄ± derhal sonlandÄ±racaklarÄ±na inanmak istiyorum ama ülkemizin her karÄ±ÅŸ topraÄŸÄ±nÄ± yandaÅŸlarÄ±na rant alanÄ±na dönüÅŸtüren bu iktidarÄ±n yaptÄ±klarÄ±nÄ± gördükçe çok da umutlu olamÄ±yorum. Tek umudum MursallÄ± ve DivriÄŸili yurttaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n burada vereceÄŸi mücadele ve ülkemizin vicdanlÄ± insanlarÄ±nÄ±n onlarÄ±nÄ±n mücadelesinin yanÄ±nda olmasÄ±” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 20:00

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