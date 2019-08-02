Doğal gaz ve elektrikte yeni zamlar yolda

Avrupa’ya kıyasla doğal gazın çok yüksek fiyatla ithal edilmesi ve hükümetin maliyet bazlı fiyatlamaya geçeceğini ilan etmesi, önümüzdeki dönemde doğal gaza yeni zamların geleceğini gösteriyor.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Avrupa’da doğal gaz fiyatı temmuzda 120 dolar/kscm’ye (kilo kalori metreküp) kadar gerilerken Türkiye’de aynı dönemde fiyat 288 dolar/kscm oldu. Aradaki fark tam yüzde 140’a ulaştı. Merkez Avrupa Gaz Hub’ı (CEGH) ve TTF verilerine göre, Avrupa’da doğal gaz fiyatları Ekim 2018-Temmuz 2019 döneminde 290 dolardan 120 dolara kadar düşerken, 2020 yılında da ortalama fiyatın 200 dolar seviyesinde kalması öngörülüyor. Konuya yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre, aynı dönemde Türkiye’nin ithal ettiği doğal gazın fiyatı 270 dolardan 288 dolara yükseldi.

CHP Enerji Komisyonu Başkanı Necdet Pamir, Avrupa’nın Rusya ile yaptığı sözleşmelerde spot piyasadaki LNG’yi de (sıvılaştırılmış doğal gaz) fiyatlama formülüne eklediğini ancak Türkiye’nin sadece petrole endeksli yüksek fiyatla gaz almaya devam ettiğini söyledi. 11. Kalkınma Planı’nda yurtiçinde doğal gaz satışında maliyet bazlı fiyatlamaya geçileceğinin yazıldığını hatırlatan Pamir, doğal gaza yeni zamların gelmesinin muhtemel olacağını dile getirdi.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz, doğal gaz ithalatında spot LNG payının yüzde 5 civarında olduğunu, LNG’nin de Cezayir ile Nijerya’dan uzun vadeli sözleşmelerle yüksek fiyattan alındığına dikkat çekti. Uzun vadeli boru hattı ve LNG sözleşmelerinin gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Türkyılmaz, maliyet bazlı fiyatlamayla doğal gazda yeni zamların geleceği uyarısında bulundu. (HABER MERKEZİ)

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