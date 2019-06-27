Elektriğe yüzde 15 zam

Tekrarlanan İstanbul seçiminin bitmesinden sonra başlayan zam dalgası devam ediyor. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu'nun (EPDK) bugün yaptığı toplantı neticesinde kamu ve özel sektör üretim şirketlerinin biriken maliyetlerinin tüketiciye yansıtılmasına karar verildi. Buna göre, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere elektrik fiyatları konut, ticarethane ve sanayide ortalama yüzde 14.98 oranında artırıldı.

GAZA DA ZAM GÖRÜNDÜ

Doğalgaz fiyatlarını da BOTAŞ belirliyor. BOTAŞ’ın da 30 Haziran’a kadar 1 Temmuz’dan geçerli yeni tarifeleri belirlemesi gerekiyor. Şirketin doğalgaza, elektriğe yakında bir oranda ‘çift haneli’ zam yapma olasılığı güçlendi.

ŞEKER VE ÇAY PAHALANMIŞTI

Şeker ve çay fiyatlarına da İstanbul seçimi sonrası yüzde 15 ila 16 oranlarında zam geldi. Türkşeker tarafından yapılan açıklamaya göre kristal şekerin fabrika çıkış fiyatı yüzde 16 artışla 3,57 lira oldu. ÇAYKUR da kuru çay fiyatında yükselen maliyetler nedeniyle yüzde 15 artışa gitti. Çay enflasyon sepetinin yüzde 0.48'ini şeker ise yüzde 0.32'sini oluşturuyor. (EKONOMİ SERVİSİ)

Kuru çaya yüzde 15 zam yapıldı